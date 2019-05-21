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مرأة

احترسي قبل ارتداء الملابس الجديدة.. خطوات مهة عليك اتباعها

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 05:45 ص
نصائح قبل ارتداء
نصائح قبل ارتداء الملابس الجديدة
أسماء عبد الحفيظ
قدم موقع thespruce خطوات مهمة عليك اتباعها قبل ارتداء الملابس الجديدة.

الفحص
فور الوصول للمنزل وقبل ارتداء الملابس الجديدة يجب فحصها جيدا قبل قطع الأوراق اللاصقة منها، لأن في حال تواجد أي عيوب أو أخطاء في الصناعة يجب استبدالها من المحل فورا حتى لا يهدر ثمنها، فذلك لن يكون ممكنا بعد ارتدائها.

الغسيل
بعد التأكد أن الملابس جيدة ودون أي عيوب، يجب غسلها كما ينصح كافة أطباء الجلدية، لأن هذا الغسيل يخلص الملابس من كافة الأصباغ والمواد الكيميائية المضافة للقماش خلال تصنيعه، كما تعرض لكوي وحرارة ومواد أخرى تحافظ على مظهرها المفرود دائما خلال العرض فضلا عن الأتربة الملتصقة عليها خلال ذلك، وكل هذا يسبب الالتهابات والأمراض الجلدية في حال ملامستها للجلد بمجرد الارتداء دون غسيل ،ولكن يجب الحفاظ على الملابس وغسلها بالطريقة المناسبة التي تكون مكتوبة داخل كل قطعة، ولفهم معنى وطريقة غسيل كل قطعة .

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