محاضرات تاريخية عن «عظماء من بلدنا» ومقاهى ثقافية في أسوان.. صور

تستكمل الهيئة العامة لقصور الثقافة إحياء الليالى الرمضانية الثقافية والفنية بفرع ثقافة أسوان.





وقد عقد بمكتبة درة النيل محاضرة "عظماء من بلدنا - صفية زغلول" ألقاتها فاطمة الزهراء والتى أشارت إلى أن صفية زغلول هى أبنة مصطفى فهمى باشا وهو من أوائل رؤساء وزراء مصر منذ عرف نظام الوزارة فى أوائل القرن التاسع عشر ، وهى وزوجة سعد زغلول و لقبت باسم "صفية زغلول" نسبة إلى أسم زوجها ، وكذلك بلقب "أم المصريين" أثر مشاركتها في المظاهرات النسائية بثورة ١٩١٩ وكان لها دور بارز فى الحياة السياسية المصرية ، وأطلق عليها الجميع هذا القب لعطائها المتدفق من أجل قضية الوطن العربي والمصرى خاصة حيث خرجت على رأس المظاهرات النسائية من أجل المطالبة بالاستقلال خلال ثورة ١٩١٩، وقد حملت لواء الثورة عقب نفى زوجها الزعيم سعد زغلول إلى جزيرة سيشل، وساهمت بشكل مباشر وفعال فى تحرير المرأة المصرية.





فيما عقد قصر ثقافة حسن فخر الدين محاضرة " عظماء من بلدنا - أحمد إدريس" ألقاها جمال سليمان بمركزش شباب مديمة نصر، والذى أشار إلى أن أحمد إدريس هو أحد أبطال نصر أكتوبر وقد منحه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى وسام النجمة العسكرية عام ٢٠١٧ ، ليعرف المصريون دوره فى الحرب ، فهو بطل شفرة حرب أكتوبر الذى أقترح على الرئيس الراحل أنور السادات استخدام اللغة النوبية فى التواصل بين الضباط والجنود ، وهدده الرئيس بالإعدام فى حالة إفشاء السر، وهو إبن النوبة ولد بقرية توماس وعافية فى الأربعينيات ، وحصل على الشهادة الابتدائية الأزهرية ، و تطوع كمجند بقوات حرس الحدود وفى عام ١٩٧١.





بينما أقام بيت ثقافة نجع الفرس بغرب أسوان مناقشة كتاب "عبقرية على" تأليف عباس محمود العقاد أدارها محمود هاشم، والذى أشار أن الكاتب تناول شخصية الأمام على من حيث طهارة نشأته وعراقته، وجمال سريرته وعلو همته وقوة إرادته، وغزارة علمه وثقافته وروعة زهره وحكمته، وصدق إيمانه وشجاعته وثباته على الحق ونصرته، وتضحيته في سبيله بروحه.





وشهد قصر ثقافة أسوان لليوم الثالث فعاليات المقهى الثقافى حيث عقد محاضرة "التحذير من الفتن وسبل النجاة" ألقاها أحمد طه والذى أشار إلى أن الفتن تتنوع فمنها فتن العقائد و المفاهيم والأهواء والأفكار والمال والفرقة والخلاف، ومن الفتن الوجودة الآن ما تبثه وسائل الإتصال الحديثة من أنواع الفساد العقدى والأخلاقى والثقافى ، أعقبها أمسية شعرية شارك فيها الشعراء، عرض مواهب للاطفال فى "الغناء والقاءالشعر" ، بجانب ورشة فنية لذوى الإحتياجات الخاصة "فانوس رمضان" أدارتها عبير الصاوى، ورشة فنية "أشغال يدوية بالجوخ" أدارتها.



