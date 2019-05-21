حريق هائل بمصنع لتدوير القمامة بالوادى الجديد

شب حريق هائل في الساعات الأولي من صباح اليوم الثلاثاء بكميات كبيرة من الخردة والمخلفات التابعة لأحد مصانع تدوير القمامة بالمدينة الصناعية بمدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد.



كان اللواء محمد كمال مدير أمن الوادى الجديد تلقى بلاغا من إدارة النجدة يفيد نشوب حريق هائل بكميات كبيرة من الخردة والمخلفات التابعة لأحد مصانع تدوير القمامة بالمدينة الصناعية بمدينة الخارجة، وعلي الفور تم الدفع بعدد كبير من سيارات الإطفاء والحماية المدنية إلى موقع الحريق للسيطرة عليه ومحاولة إخماده قبل امتداده إلى المصانع والورش المجاورة له.



على جانب آخر انتقل عدد من القيادات التنفيذية والأمنية لموقع الحريق، فيما قامت الوحدة المحلية بمدينة الخارجة بالدفع بعدد من سيارات المياه للمشاركة في عملية إخماد الحريق وعمل ساتر للنيران.