منعا للتلف.. الطريقة الصحيحة لغسيل الملابس الجديدة

تتعرض العديد من الملابس للتلف، ويرجع ذلك لعدد من الأسباب المتنوعة فمنها المتعلق بنوع القماش والخامة ومنها المتعلق بسوء الاستعمال ، لذلك قدم موقع " thespruce " نصائح عليك اتباعها فى طريقة غسيل الملابس الجديدة منعا للتلف.









- لا يفضل الإسراف في وضع الكثير من المسحوق وتجنب المبيضات تمامًا؛ لأن الملابس ليست متسخة بل ستُزال منها المواد الضارة.





-اختيار نوع المسحوق المناسب حتى لا يتلف القماش ويفقده لونه أو يسبب بقعا.





- في حال السماح بغسيل الملابس الجديدة بالمياه الساخنة يجب الحذر لحرارتها وعدم وضعها شديدة السخونة أو مغلية حتى لا ينكمش القماش ويصعب فرده مجددا.



