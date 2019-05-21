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منعا للتلف.. الطريقة الصحيحة لغسيل الملابس الجديدة

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 06:01 ص
الطريقة الصحيحة لغسيل
الطريقة الصحيحة لغسيل الملابس الجديدة
أسماء عبد الحفيظ
تتعرض العديد من الملابس للتلف، ويرجع ذلك لعدد من الأسباب المتنوعة فمنها المتعلق بنوع القماش والخامة ومنها المتعلق بسوء الاستعمال ، لذلك قدم موقع " thespruce " نصائح عليك اتباعها فى طريقة غسيل الملابس الجديدة منعا للتلف.


- لا يفضل الإسراف في وضع الكثير من المسحوق وتجنب المبيضات تمامًا؛ لأن الملابس ليست متسخة بل ستُزال منها المواد الضارة.

-اختيار نوع المسحوق المناسب حتى لا يتلف القماش ويفقده لونه أو يسبب بقعا.

- في حال السماح بغسيل الملابس الجديدة بالمياه الساخنة يجب الحذر لحرارتها وعدم وضعها شديدة السخونة أو مغلية حتى لا ينكمش القماش ويصعب فرده مجددا.

- أخيرا مهما كانت طريقة التنظيف، يجب فرد وكوي الملابس الجديدة بعد غسلها، حفاظا على المظهر العام وإبراز أنها مازالت جديدة.

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