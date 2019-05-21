لأول مرة.. مصر تتفوق على العالم بـ فيديو لـ الكرة الأرضية بتقنية 4K

في خطوة هي الأولى من نوعها في العالم، تمكن القمر الصناعي المصري "EgyptSat-A"، من التقاط فيديو للكرة الأرضية بتقنية 4K التي تعتبر من أفضل التقنيات التي تظهر الكرة الأرضية بوضوح تام.



فقد أشارت الشركة البريطانية "سين" التي قامت بمهمة تصنيع الكاميرات الموجودة بالقمر المصري، إلى أن الكاميرات نجحت في التقاط الفيديو بتقنية 4K، وأن هذا الفيديو هو الأول من نوعه الذي يتم تصويره بهذه التقنية، بحسب ما نشرت "روسيا اليوم".



وكانا البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر هما الأكثر وضوحًا في هذا الفيديو، وتتضمن المركبة الفضائية 6 كاميرات فيديو جهاز كمبيوتر يتحكم في الكاميرات ويعالج الفيديوهات.



الجدير بالذكر أن المركبة تم تصنيعها بطلب من الحكومة المصرية، ونفذتها الشركة الروسية "إنيرجيا" المتخصصة في صناعة الأجهزة والصواريخ الفضائية، وذلك لتصوير سطح الأرض بدقة عالية، ليكون بديلًا "EgyptSat-2" الذي انقطع الاتصال به، في أبريل عام 2015.



وانطلقت المركبة في فبراير الماضي من قاعدة بايكونور في كازاخستان، ولعل ما يميزه النظام الكهربائي الضوئي، وخط اتصال فائق السرعة وبطاريات شمسية محدثة، كما يصل وزنه نحو طن واحد، وتصل فترة خدمته في مدار الأرض إلى 11 سنة.