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ديني

الأوقاف: رصدنا 20 مخالفة فقط منذ بداية شهر رمضان أغلبها لمكبرات الصوت

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 02:14 ص
الشيخ جابر طايع رئيس
الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بالأوقاف
عبد الرحمن محمد
كشف الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف أن المخالفات التي شهدتها المساجد خلال شهر رمضان هذا العام قليلة جدا بالمقارنة بالعام الماضي وقبل الماضي ولعل أبرزها ماحدث في مسجد عمرو بن العاص وتم إحالة إمامى المسجد للتحقيق بعد سماحهما للدكتور محمد عيد كريم بإلقاء درس العصر في المسجد بدون تصريح.

وتقرر تشكيل لجنة برئاسة الشيخ أحمد عبد المنعم مدير عام التفتيش للإشراف على سائر أنشطة المسجد الدعوية والمجتمعية من تاريخه إلى نهاية شهر رمضان وخطبة عيد الفطر، ثم إعادة تشكيل مجلس إدارة المسجد.

وأضاف طايع لـ "صدى البلد" أما عن باقي المخالفات فكانت معظمها من المحافظات وبلغت نحو 20 بلاغا حول مكبرات الصوت وتم التعامل معها بإلغاء هذه المكبرات تماما واخذ تعهد من المساجد الموجودة بها بعدم استخدامها مرة أخرى، ولم نتلق شكاوى أخرى بخصوص التراويح والدروس الدينية.

وتابع: الضوابط التي حددتها وزارة الأوقاف لإقامة الشعائر أصبحت ثقافة شعب نظرا لجديتها وشدتها التي تهدف الى منع تسلل المتشددين وأذناب الجماعات الإرهابية الى المساجد كما كان في السابق.

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