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منوعات

5 أطعمة خارقة مفيدة للبشر وكوكب الأرض

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 08:36 ص
صدى البلد
هل تأكل طبقا من الطحالب، تتبعه قطع من الصبار والحبوب القديمة لتحافظ على صحتك وتساهم في إنقاذ كوكب الأرض؟

نعتمد في غذائنا حول العالم على مجموعة محدودة من المنتجات الغذائية حسب ما جاء فى تقرير بى بى سى عربى ، إذ نستهلك ثلاثة أصناف من الحبوب فقط، هي الأرز والذرة والقمح، التي تشكل 60 في المئة من السعرات الحرارية التي يستمدها الإنسان من النباتات. وربما يحصل الإنسان على كفايته من السعرات الحرارية من هذه الحبوب، لكن هذه التشكيلة المحدودة قد لا تفي بحاجتنا من الفيتامينات والمعادن.

ويسرد تقرير جديد 50 نوعا مما يُعرف بـ"طعام المستقبل"، وهي أصناف صحية وصديقة للبيئة. فأي صنف طعام "خارق" سيكون على قائمة طعامنا في المستقبل؟

عادة ما يُشار إلى شجرة المورينغا على أنها "شجرة المعجزات"، فهي تكبر بسرعة، وتقاوم الجفاف، ويستخدم الكثير من أجزائها كعلاج في موطنها الأصلي في جنوب آسيا.

ويمكن حصاد أوراق المورينغا سبع مرات في العام، وتحتوي على فيتامينات "أ" و"سي"، ومعادن مثل الكالسيوم والبوتاسيوم. وعادة ما تضاف إلى المرق.

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