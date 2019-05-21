ضبط شخص يزور عقود العمل الخاصة بالدول العربية.. فيديو

تمكنت الادارة العامة لمباحث الاموال العامة من ضبط أحد الأشخاص بالمنيا لقيامه بتزوير المحررات الرسمية وترويجها وكذا عقود العمل المنسوبة للعديد من الدول العربية.





أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بشمال الصعيد قيام أحد الأشخاص "أخصائى حاسبات آلية - مقيم بدائرة مركز شرطة سمالوط بالمنيا"، بتزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها لجهات الدولة وممهورة بأختام شعار الجمهورية "المزور"، وكذا عقود العمل المنسوبة للعديد من الدول العربية.





وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية بأمن المنيا تم إستهدافه وضبط بحوزته، إقرار خالى البيانات ممهور بخاتم شعار الجمهورية منسوب صدوره لإحدى الجهات الحكومية، و2 جواز سفر بإسمى شخصين، ومبلغ مالى قدرة ( 5900 جنيه ) ، وهاتف محمول محمل عليه العديد من المستندات وعقود العمل المزورة، وجهاز كمبيوتر بمشتملاته، بفحصه تبين أنه محمل بالعديد من المستندات وعقود العمل المزورة، وإسكنر، وطابعة ألوان، وفلاشه محملة بـ" 3 عقود عمل منسوب صدروها لإحدى الدول العربية ممهورة بأختام مقلدة منسوب صدورها لسفارة تلك الدولة ، و2 سمة دخول منسوبة لإحدى الدول العربية ممهورة بأختام منسوب صدورها لتلك الدولة، والعديد من صور أختام شعار الجمهورية منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية، وشهادة تخرج بإسم أحد الأشخاص وبها تعديل على الصورة الشخصية معدة للتزوير ، وشهادة دبلوم بإسم أحد الأشخاص ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد بها تعديل بالتاريخ، وتأشيرة دخول بإسم أحد الأشخاص منسوب صدورها لإحدى الدول العربية وبها تعديل بالبيانات، والعديد من الشعارات المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية".



