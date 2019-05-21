ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

ضبط شخص يزور عقود العمل الخاصة بالدول العربية.. فيديو

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 03:31 ص
مزور المحررات الرسمية
مزور المحررات الرسمية
مصطفى الرماح - محمد صبرى
تمكنت الادارة العامة لمباحث الاموال العامة من ضبط أحد الأشخاص بالمنيا لقيامه بتزوير المحررات الرسمية وترويجها وكذا عقود العمل المنسوبة للعديد من الدول العربية.

أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بشمال الصعيد قيام أحد الأشخاص "أخصائى حاسبات آلية - مقيم بدائرة مركز شرطة سمالوط بالمنيا"، بتزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها لجهات الدولة وممهورة بأختام شعار الجمهورية "المزور"، وكذا عقود العمل المنسوبة للعديد من الدول العربية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية بأمن المنيا تم إستهدافه وضبط بحوزته، إقرار خالى البيانات ممهور بخاتم شعار الجمهورية منسوب صدوره لإحدى الجهات الحكومية، و2 جواز سفر بإسمى شخصين، ومبلغ مالى قدرة ( 5900 جنيه ) ، وهاتف محمول محمل عليه العديد من المستندات وعقود العمل المزورة، وجهاز كمبيوتر بمشتملاته، بفحصه تبين أنه محمل بالعديد من المستندات وعقود العمل المزورة، وإسكنر، وطابعة ألوان، وفلاشه محملة بـ" 3 عقود عمل منسوب صدروها لإحدى الدول العربية ممهورة بأختام مقلدة منسوب صدورها لسفارة تلك الدولة ، و2 سمة دخول منسوبة لإحدى الدول العربية ممهورة بأختام منسوب صدورها لتلك الدولة، والعديد من صور أختام شعار الجمهورية منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية، وشهادة تخرج بإسم أحد الأشخاص وبها تعديل على الصورة الشخصية معدة للتزوير ، وشهادة دبلوم بإسم أحد الأشخاص ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد بها تعديل بالتاريخ، وتأشيرة دخول بإسم أحد الأشخاص منسوب صدورها لإحدى الدول العربية وبها تعديل بالبيانات، والعديد من الشعارات المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية".

بمواجهة المتهم إعترف بنشاطه الإجرامى، وحيازته للمضبوطات بقصد الإستفادة المادية..تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ترشيحاتنا

رد ناري من مدرب نهضة بركان على تصريحات جروس .. فيديو

الحرب بين إيران وأمريكا.. سلاح عربي مكون من 125 طائرة يحمي طهران

تيجانا يكشف أسباب خسارة الزمالك أمام نهضة بركان.. ويؤكد: ننتظر 70 ألفا بملعب برج العرب

لحظات مروعة.. سقوط جدار على رأس فتاة.. فيديو

في يوم وليلة.. واتساب يودع أهم مميزاته

الزمالك ونهضة بركان.. تعرف على منافذ بيع تذاكر مباراة نهائي الكونفدرالية

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ننشر تفاصيل حادث أحمد ياسر ريان .. صور

امم افريقيا .. خطوات التسجيل على موقع تذكرتي بسهولة لـ حضور جميع المباريات

إطلالات أميرية.. درة تخطف الأنظار على السجادة الحمراء فى مهرجان كان.. صور