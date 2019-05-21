عضو الأطباء السابق: آليات تنفيذ البورد المصري سيئة جدا

قال الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس نقابة الاطباء السابق، ان فكره شهادة البورد جيدة ولكن آليات التنفيذ سيئة جدا وقرار متسرع من وزير الصحة السابق، بعمل شهادة البورد دون آليات عامة ومحددة ترضي جميع الأطراف.



وأضاف أن الأطباء اعترضوا على الآليات ومنها عدم وضوح الجهة المتحملة لمصاريف البورد.



وأكد حسين، في تصريحات لـ"صدي البلد" أن القانون صدر بالفعل وقدم فيه مجموعة من الأطباء بسبب غلق التقديم في الزمالة المصرية، مضيفا أن الهدف منه هو وضع الاطباء تحت مظلة الشهادة الموحدة وهي البورد.



وأوضح عضو المجلس السابق، أن كما المتوقع لموضوع غير مدروس وغير ممهدة آلياته، قامت وزارة الصحة بإصدار قرار بوقف البورد ورجوع الأطباء للتنسيق، مضيفا أنه توجد فترة ضاعت من الأطباء بالتقديم في الزمالة وعدم إلحاق جزء من التدريب.



وأشار حسين أن وزارة الصحة يجب تعوض الأطباء عن الضرر بالقدر الذي يرضيهم، او تصلح البورد، مضيفا ان النقابه اعترضت على تغير الزمالة المصرية التي حققت النجاح واعتراف الدول العربية والأجنبية، بالبورد حديث الولادة.



وأضاف عضو المجلس، ان النقابة طالبت بتوحيد الجميع تحت الزمالة وتحت الشهاده الإكلينيكية مع الشهادة الأكاديمية الماجستير والدكتوراه، بدلا من إنشاء شهادة مشابهة.

