البعد عن المسلسلات غنيمة.. كيف يخطط طلبة الثانوية العامة للمذاكرة في رمضان؟

حسب قرار وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، فإن جدول امتحانات الثانوية العامة لهذا العام 2019، لجميع الطلاب العلمي والأدبي سوف تبدأ الامتحانات يوم 8 يونيو 2019 وسوف تنتهي الامتحانات لكافة الشعب في يوم 3 يوليو 2019، أي يلتزم طلبة الثانوية العامة بالمذاكرة والمراجعات النهائية للمواد الدراسية خلال شهر رمضان.



مواعيد الدروس



الأمر بالنسبة لهاجر عصام، طالبة بمرحلة الثانوية العامة، مجهد فيما يتعلق بمواعيد الدروس الخصوصية "أغلب المدرسين عاوزين المراجعات بعد الفطار، وطبعا دا الوقت اللي نقدر نذاكر فيه، وطلبنا منهم أن تكون قبل الفطار، كان الرد أن مش هيكون في تركيز".



وتحاول هاجر، طالبة الثانوية العامة، تنظيم وقت دراستها من الان "طبعا بفكر أن المذاكر تبدأ من الساعة 11 مساءا وحتي بعد طلوع الفجر، بحيث أستغل الوقت اللي لسه تعب الصيام مظهرش، و اضطر انام لـ وقت الفطار".



الضغط النفسي



تقول هاجر ، ان أكثر ما يضايقها، هو صعوبة قراءة القرآن وصلاة التراويح بالمسجد "أغلب الوقت بعد الفطار هيكون مراجعات دروس وقبل الفطار نايمة، دا غير الضغط النفسي أن البيت كله بيفرج علي مسلسلات أو يفطر ويتسحر برا، واحنا بنذاكر".



العزومات في رمضان



وتخشى هاجر من فكرة العزومات "طبعا مش هقول لماما بلاش نروح عزومات رمضان، او أن بلاش حد يجي عندنا، ودا هيكون صعب معاه المذاكرة".



ولا تخشي هاجر فكرة الجوع أو العطش مع إرتفاع درجات الحرارة "أغلب وقت المذاكرة هيكون بعد الفطار، واغبنا هينام قبله

عدد الطلبة



هاجر عصام، طالبة من ضمن قرابة وصل قرابة 730 ألف طالب وطالبة سوف يؤدون الامتحانات لمرحلة الثانوية العامة، وهو عدد يفوق الأعداد التي تقدمت للامتحانات فى أعوام سابقة، طبقا للحصر شبه النهائي لوزارة التربية والتعليم للمتقدمين لامتحانات الثانوية العامة فى جميع المدارس بكافة نوعياتها حكومية وخاصة وتجريبى.



مذاكرة ممتعة



فيما رفضت رضوي مكي، طالبة الثانوية العامة، الربط بين صيام رمضان وصعوبة المذاكرة "اللى بيقولو المذاكرة فى رمضان صعبة معلش دول ناس كسلانه .. المذاكرة فى رمضان ممتعة، هتجيب ورقة وقلم وتكتب جدول امتحاناتك و بالتالى هتكون الورقة دى هى البداية وعلق الورقة على باب حجرتك او على مكتبك او جنب سريرك المهم تكون فى مكان مناسب ليك، و اعمل جدول مذاكرة مش ضرورى تلتزم بيه بس اعمله على الاقل هيرتبلك دماغك و تعرف هتذاكر مادة أي وامتى".



ترتيب الأولويات



وتنصح "رضوي" بترتيب أولوياتها "يعنى شوف ايه الى المفروض يتعمل الاول والأصعب، انا شخصيا بحب اذاكر المواد من الاخر للأول عشان على ما يجى دول المادة الأولى ابقى يا دوب لسه فاكراها و المعلومات فى دماغى، وذاكر فى رمضان الصبح بدرى ساعتين او 3 و اوعى تقلب مواعيد نومك عشان مش هتعرف تصحى يوم الامتحان و هتنام".



خطة للمذاكرة



وتكمل "نام بعد الظهر واصحى العصر، واخد شاور و ذاكر لحد الفطار، و وافطر وصلى تراويحك و ارجع تذاكر للسحور، و بعدين تنام و تعيد يومك من الاول، او تنام و تصحى بعد السحور و تعيد يومك من الاول".



البعد عن المسلسلات



وتري رضوي أن أهم أسس مذاكرة طلاب الثانوية العامة في رمضان هو الابتعاد عن شاشة التلفزيون "بلاش تتابع مسلسلات و لا برامج كل الحاجات دى هنتفرج عليها فى الاجازة على اليوتيوب براحتنا و بدون فواصل، كفاية عليك الحاجة الى هتتفرج عليها على الفطار، ولازم نشرب مياة وعصائر كثيرة والسلطات والتمور والزبادي والخيار، لانهم بيخلوا الجسم طول اليوم فيه مياة ويقلل الهبوط والاحساس بالعطش"



وتؤكد طالبة الثانوية العامة أن "شهر رمضان فرصة نصلي وندعي ربنا أن يحقق لنا اللي عاوزينه، لانه ايام مش بتتعوض تاني".



جو روحاني



فيما يكشف وليد محمد، طالب ثانوية عامة، أن الأهم هو اختيار وقت التركيز والانتباه للمذاكرة "دي حسب كل شخص، بحس بحالة خمول بعد الأكل مباشرة، فالافضل أروح اصلي التراويح لأن هتنعش ذهني وأكون في حالة مثالية، واقرا قرأن ، وبعد كدا ارجع اذاكر لحد السحور وبعد أذان الفجر، وهتكون مذاكرة في جو روحاني رائع مع قراءة القرآن قبل النوم".



ويري وليد "مش لازم تذاكر طول الوقت دا، ممكن تتابع مسلسل او برنامج، بحيث ان متضغطش نفسك وفي نفس الوقت تكون جمعت ما بين المذاكرة ولمة العيلة، ويفضل أن يكون المسلسل او البرنامج في الوقت قبل الإفطار".



وتابع "أهم حاجة قبل المذاكرة أننا نخرج من رمضان بالمغفرة والعتق من النار، والمذاكرة عبادة لله، واكيد دا جزائه كبير عند ربنا".

نصائح للطلبة



وطالبت لبني عبدالعزيز، إستشاري التغذية، أن علي الطالب خلال المذاكرة في رمضان، أن يبدأ بالأجزاء الصعبة من المنهج وهو فى كامل حماسك ونشاطك، وتترك الأجزاء الأسهل حين يتعب "المذاكرة في رمضان وخلال فصل الصيف امر مرهق، وقد يشعر الطلبة بقلة التركيز والإرهاق، والصداع، ويستغرق وقتا أطول في الاستيعاب، والاستذكار".



أنواع الأطعمة



"العطش وقلة شرب الماء قد تؤثر علي التركيز، وإذا كان الطالب معتادا على شرب القهوة والمنبهات، كذلك أذا كان يعاني من نقص الفيتامينات، ولهذا لابد من الحرص على شرب كثير من المياه، والسوائل في فترة الإفطار قبل فترة الإمساك عن الطعام والشراب، وتقليل شرب القهوة والمنبهات، وتناول مزيدا من الخضروات والفاكهة، لتحصل على كفايتك من الفيتامينات، والمعادن".. تنصح خبيرة التغذية.



وقت المذاكرة



وتنص "لبني" بالمذاكرة بعد الإفطار بساعتين "التركيز هيكون أفضل، لان صعب المذاكرة بعد الإفطار، لأنه وقت الهضم، و تكون مصاب بالخمول، والافضل ان تقلل من تناول الأطعمة الدسمة، وتهتم بتناول الكربوهيدرات الغنية بالألياف والسكريات، والمكسرات".