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فن

مسلسل قابيل الحلقة 17.. محمد فراج يقتل زوجته

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 06:01 ص
صدى البلد
أحمد إبراهيم
شهد مسلسل قابيل الحلقة 17 تطور جديد فى الأحداث حيث بدأت بانتقام آدم "محمد فراج" من زوجته سلمى "بسنت شوقي" بعد خيانتها له، فقام بربطها ووضعها في بانيو يملؤه المياه بمساعدة سما "أمينة خليل" وتركها حتى تموت غرقًا، ثم يرسل آدم رسالة إلى الضابط طارق "محمد ممدوح" من موبايل سلمى يقول "أنت فين الحقني أرجوك"، وبمجرد أن يصل طارق يجدها فارقت الحياة.

ويدور حوار بين سما وآدم حول زواجه من سلمى، ليخبرها أنه كان زواج صالونات وأنه لم يحبها وتزوجها بناءً على رغبة والدته، وبعد الزواج تحولت علاقتهما إلى علاقة روتينية.

وأثناء زيارة سما لقبر والدتها تتذكر أحداث من الماضي تجمعها بها، كما تتذكر كيف كانت زوجة أبيها تعاملها بقسوة دون أي اعتراض من والدها.

ويقوم آدم بقتل صديقه رامي بعد أن يفشل في إحضار جوازات السفر المزورة ليهبر بها آدم وسما خارج البلاد، حيث يضع له كمية مخدرة تجعله يفارق الحياة في الحال.

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