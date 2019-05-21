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أخبار البلد

مستقبل وطن ينظم إفطارا لـ250 يتيما بمركز العياط.. صور

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 02:33 ص
صدى البلد
كريم عاطف
أقام حزب مستقبل وطن بمركز العياط بتنظيم حفل إفطار جماعى لـ 250 يتيما من أيتام مركز العياط وذلك بنادى الأبطال على طريق مصر أسيوط الزراعى.

وكان الإفطار يسوده حالة من الحب والسعادة بين الجميع وفرحة من قبل الأيتام .

وكان من ضمن الحضور المحاسب أحمد رمزي السعودي أمين الحزب بالعياط وهيئة مكتب الحزب والسيد محمود زين نائب رئيس مدينة العياط والشيخ شعبان حجاج مدير أوقاف العياط ومجموعة من الشخصيات العامة.
مستقبل وطن ينظم إفطارا لـ250 يتيما بمركز العياط.. صور
مستقبل وطن ينظم إفطارا لـ250 يتيما بمركز العياط.. صور
مستقبل وطن ينظم إفطارا لـ250 يتيما بمركز العياط.. صور
مستقبل وطن ينظم إفطارا لـ250 يتيما بمركز العياط.. صور
مستقبل وطن ينظم إفطارا لـ250 يتيما بمركز العياط.. صور
مستقبل وطن ينظم إفطارا لـ250 يتيما بمركز العياط.. صور
مستقبل وطن ينظم إفطارا لـ250 يتيما بمركز العياط.. صور
مستقبل وطن ينظم إفطارا لـ250 يتيما بمركز العياط.. صور
مستقبل وطن ينظم إفطارا لـ250 يتيما بمركز العياط.. صور
مستقبل وطن ينظم إفطارا لـ250 يتيما بمركز العياط.. صور
مستقبل وطن ينظم إفطارا لـ250 يتيما بمركز العياط.. صور
مستقبل وطن ينظم إفطارا لـ250 يتيما بمركز العياط.. صور
مستقبل وطن ينظم إفطارا لـ250 يتيما بمركز العياط.. صور
مستقبل وطن ينظم إفطارا لـ250 يتيما بمركز العياط.. صور
مستقبل وطن ينظم إفطارا لـ250 يتيما بمركز العياط.. صور
مستقبل وطن ينظم إفطارا لـ250 يتيما بمركز العياط.. صور
مستقبل وطن ينظم إفطارا لـ250 يتيما بمركز العياط.. صور
مستقبل وطن ينظم إفطارا لـ250 يتيما بمركز العياط.. صور
مستقبل وطن ينظم إفطارا لـ250 يتيما بمركز العياط.. صور
مستقبل وطن ينظم إفطارا لـ250 يتيما بمركز العياط.. صور
مستقبل وطن ينظم إفطارا لـ250 يتيما بمركز العياط.. صور
مستقبل وطن ينظم إفطارا لـ250 يتيما بمركز العياط.. صور
مستقبل وطن ينظم إفطارا لـ250 يتيما بمركز العياط.. صور
مستقبل وطن ينظم إفطارا لـ250 يتيما بمركز العياط.. صور
مستقبل وطن ينظم إفطارا لـ250 يتيما بمركز العياط.. صور

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