الكهرباء تعلن موعد زيادة أسعار الفواتير و 74 مليار جنيه قيمة تطوير شبكات النقل.. فيديو

كشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسئوليتى المذاعة على قناة صدى البلد تقديم الإعلامي أحمد موسي، تفاصيل مهمة عن المؤتمر الصحفي الذي سيعقده الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة اليوم الثلاثاء لإعلان تحريك أسعار شرائح الكهرباء.



ونعرض أبرز ما جاء فى المداخلة :



التطبيق أول يوليو.. تفاصيل خريطة زيادات أسعار الكهرباء الجديدة.. فيديو



قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء سيعقد مؤتمرا صحفيًا غدًا الثلاثاء لعرض خريطة الزيادات الجديدة فى أسعار الكهرباء.



وأضاف متحدث الكهرباء خلال مداخلة هاتفية برنامج " على مسئوليتي "، المذاع عبر فضائية " صدى البلد "، تقديم الإعلامى أحمد موسى، أن هذه الزيادة ستكون بداية من شهر 7، وستكون موجودة فى الفاتورة التى ستحصل فى شهر 8.



وأشار إلى أن تفاصيل تحريك أسعار شرائح الكهرباء سيتم الإعلان عنها رسميا غدًا.



تظهر فى فاتورة شهر 8.. الكهرباء تشرح زيادة الشرائح الجديدة بمؤتمر اليوم.. فيديو



قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء سوف يعلن تفاصيل تحريك أسعار شرائح الكهرباء اليوم الثلاثاء.



وأضاف متحدث الكهرباء خلال مداخلة هاتفية برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامى أحمد موسى، أن وزير الكهرباء سيتحدث بكل شفافية ووضوح مع المواطنين، ويعرض الزيادات على الشرائح.



وأشار إلى أن الزيادات ستطبق بداية من شهر 7 المقبل وستظهر فى فاتورة التحصيل بشهر 8.



الكهرباء: لا تخفيف للأحمال والاحتياطي يكفي لسنوات.. فيديو



قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إن هناك تطويرا كبيرا فى شبكة الكهرباء، موضحًا أن هناك خطا ساخنا لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بفصل الكهرباء يحمل رقم 121، وكشف أن هناك فرق عمليات لحل أي مشكلة خاصة بالكهرباء.



وأضاف متحدث الكهرباء خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامى أحمد موسى، أنه لن يتم تخفيف الأحمال خلال شهر رمضان المبارك.



كشف عن أن الاحتياطي في الكهرباء يغطي احتياج مصر لسنوات مقبلة.



أيمن حمزة: 74 مليار جنيه قيمة تطوير شبكات نقل الكهرباء.. فيديو



قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن شبكات الكهرباء تكفى لتلبية احتياجات المواطنين لسنوات مقبلة.



وأضاف متحدث الكهرباء خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتي "، المذاع عبر فضائية " صدى البلد "، تقديم الإعلامى أحمد موسى، أن شبكات التوزيع شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الأربعة الماضية.



وأكد أن شبكات نقل الكهرباء خلال السنوات الأربعة الماضية كلفت الدولة 74 مليار جنيه على تطويرها وخاصة في الصعيد والدلتا.



وأوضح، أن الخطوط الهوائية للكهرباء كانت 2300 كيلومتر وتم مضاعفتها وعلى نهاية عام 2019 وبداية 2020 سيتم زيادة المساحة إلى أكثر من 6 آلاف كيلومتر.





تعرف على موعد زيادة أسعار فواتير وشرائح الكهرباء.. فيديو



قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء سوف يعلن تفاصيل تحريك أسعار شرائح الكهرباء غدًا الثلاثاء، فى مؤتمر صحفى.



وأضاف متحدث الكهرباء خلال مداخلة هاتفية برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامى أحمد موسى، أن وزير الكهرباء سيتحدث بكل شفافية ووضوح مع المواطنين، ويعرض الزيادات على الشرائح، و أن الزيادات ستطبق بداية من شهر 7 المقبل وستظهر فى فاتورة التحصيل بشهر 8.



وأوضح أن شبكات الكهرباء تكفى لتلبية احتياجات المواطنين لسنوات مقبلة أن شبكات التوزيع شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الأربعة الماضية وأكد أن شبكات نقل الكهرباء خلال السنوات الأربعة الماضية كلفت الدولة 74 مليار جنيه على تطويرها وخاصة في الصعيد والدلتا.



وأوضح، أن الخطوط الهوائية للكهرباء كانت 2300 كيلومتر وتم مضاعفتها وعلى نهاية عام 2019 وبداية 2020 سيتم زيادة المساحة إلى أكثر من 6 آلاف كيلومتر.



وكشف حمزة أن هناك تطوير كبير فى شبكة الكهرباء، موضحًا أن هناك خطا ساخنا لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بفصل الكهرباء يحمل رقم 121، وكشف أن هناك فرق عمليات لحل اى مشكلة خاصة بالكهرباء .



وتابع: أنه لن يتم تخفيف الأحمال خلال شهر رمضان المبارك، أن الاحتياطي في الكهرباء يغطي احتياج مصر لسنوات مقبلة.

