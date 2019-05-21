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محافظات

إصابة 4 أشخاص بينهم سيدة فى حادثين منفصلين ببنى سويف

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 05:45 ص
صدى البلد
محمد عبد الحليم
أصيب أربعة أشخاص بينهم سيدة فى حادثى سير على الطريقين الزراعى والفيوم بنى سويف.

وتلقى مدير أمن بنى سويف اللواء أشرف عز العرب من شرطة النجدة إخطارين منفصلين أحدهما يفيد انقلاب دراجة بخارية على طريق بنى سويف الفيوم الجديد أمام مدخل قرية نعيم، نتج عنه إصابة كل من أحمد أبو العلاء أبو الهنا 26 سنة، اشتباه كسر بالعمود الفقرى ،عمرو نادى إمام 27 سنة، جروح وكدمات متفرقة، مقيمان قرية بهبشين مركز ناصر ببنى سويف، ونقلتهما سيارات الإسعاف إلى مستشفى بنى سويف التخصصى "العام سابقا".

كما تلقي إخطارا عن انقلاب توك توتك بالقرب من كمين الفشن باتجاه المنيا على الطريق الزراعى أسيوط القاهرة، ما أدى إلى إصابة كل من سيد عبد الوهاب حسن 38 سنة، سائق توك توك، اشتباه كسر بالقدم اليمنى ، أم هاشم إبراهيم آدم 45 سنة ربة منزل، اشتباه كسر بالقدم اليمنى، مقيمان مركز الفشن جنوب بنى سويف .

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