علقة موت..مدرس يفقد طالب الوعي داخل فصل دراسي

العنف في التعامل مع الطلاب داخل جدران المدرسة، باتت سمة سائدة في مدارس العالم، فقد شهدت مدرسة بجورجيا واقعة اعتداء من معلم على أحد الطلاب بالضرب المبرح حتى أفقده الوعي.



فقد يظهر مقطع فيديو مروع اللحظة التي دفع فيها مدرس طالبًا بمدرسة "جلين هيلز" في أوجستا، إلى مكتبه قبل أن يسقطه على الأرض، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



بينما حاول الطالب دفع المعلم بعيدًا عنه ولكنه فشل حيث طرده المدرس خارج الفصل مع استمراره في تسديد اللكمات والضرب، فيما كان زملاء الطالب يصرخون، وبعد انتشار مقطع الفيديو اختفى المعلم تمامًا ولم يظهر حتى الآن.



وكان السبب فيما فعله "سميث" المعلم الذي يقوم بتدريس العلوم والدراسات الاجتماعية لطلاب الصف السادس، نتيجة لرفض الطالب مغادرة الفصل بسبب عدم احترامه.