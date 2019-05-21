ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

تحذير جديد من أمريكا لشركة هواوي الصينية

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 06:22 ص
شعار شركة هواوي
شعار شركة هواوي
أحمد قاسم

حذرت وزارة التجارة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، شركة هواوي الصينية العملاقة من أنها ستبدأ الحظر على تصدير التكنولوجيا الأمريكية إليها بعد منتصف شهر أغسطس المقبل.

قالت وزارة التجارة في بيان نشرته وكالة "سبوتنك": "إنّ التأجيل لا يحتاج إلى تعديل الحظر الذي فرضه الرئيس دونالد ترامب بالاستناد إلى الخطر الذي تشكله شركة هواوي على الأمن القومي، وهو إجراء له تداعيات كبيرة على شركات التكنولوجيا الصينية والأميركية على حدّ سواء".

وأضاف البيان، أن السلطات لن تطبّق الحظر لمدة 90 يوما، لإعطاء هواوي وشركائها الوقت، "للمحافظة على الشبكات والمعدات الموجودة والعاملة حاليًا ودعمها، بما في ذلك التحديثات على الأنظمة الخاضعة للعقود والاتفاقات القانونية الملزمة… الموقّعة قبل 16 مايو الماضي".

وواجهت "هواوي" مؤخرا إجراءات تقييدية ورقابية فرض معظمها من جانب دول غربية. ففي منتصف أغسطس 2018، وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قانونا يحظر بموجبه على المؤسسات الحكومية اعتماد خدمات "هواوي" وشركات صينية أخرى بعد حظر الجيش الأمريكي بيع منتجات الشركة من الهواتف النقالة بدعوى تعريضها أفراد الجيش ومعلوماتهم، ومهماتهم للخطر.

ترشيحاتنا

داود: الصيام كفارة لـ4 معاصي وبه يغفر الله لك ذنوب سنة كاملة في رمضان

لحظات مروعة.. سقوط جدار على رأس فتاة.. فيديو

إصابة محمد نجم بجلطة دماغية.. وطلعت زكريا يطالب بالدعاء له

وصلة غزل بين محمد حماقي وإليسا بسبب أغنية قادرين نعملها

أول رد فعل من محمد صلاح بعد وصوله إلى مقر معسكر ليفربول بـ إسبانيا

بوسى شلبى لـ وفاء عامر: هنفطر محشى كرنب فى الطيارة.. فيديو

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ننشر تفاصيل حادث أحمد ياسر ريان .. صور

امم افريقيا .. خطوات التسجيل على موقع تذكرتي بسهولة لـ حضور جميع المباريات

إطلالات أميرية.. درة تخطف الأنظار على السجادة الحمراء فى مهرجان كان.. صور