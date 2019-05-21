تحذير جديد من أمريكا لشركة هواوي الصينية



حذرت وزارة التجارة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، شركة هواوي الصينية العملاقة من أنها ستبدأ الحظر على تصدير التكنولوجيا الأمريكية إليها بعد منتصف شهر أغسطس المقبل.



قالت وزارة التجارة في بيان نشرته وكالة "سبوتنك": "إنّ التأجيل لا يحتاج إلى تعديل الحظر الذي فرضه الرئيس دونالد ترامب بالاستناد إلى الخطر الذي تشكله شركة هواوي على الأمن القومي، وهو إجراء له تداعيات كبيرة على شركات التكنولوجيا الصينية والأميركية على حدّ سواء".



وأضاف البيان، أن السلطات لن تطبّق الحظر لمدة 90 يوما، لإعطاء هواوي وشركائها الوقت، "للمحافظة على الشبكات والمعدات الموجودة والعاملة حاليًا ودعمها، بما في ذلك التحديثات على الأنظمة الخاضعة للعقود والاتفاقات القانونية الملزمة… الموقّعة قبل 16 مايو الماضي".



وواجهت "هواوي" مؤخرا إجراءات تقييدية ورقابية فرض معظمها من جانب دول غربية. ففي منتصف أغسطس 2018، وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قانونا يحظر بموجبه على المؤسسات الحكومية اعتماد خدمات "هواوي" وشركات صينية أخرى بعد حظر الجيش الأمريكي بيع منتجات الشركة من الهواتف النقالة بدعوى تعريضها أفراد الجيش ومعلوماتهم، ومهماتهم للخطر.

