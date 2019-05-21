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فن

مسلسل هوجان الحلقة 15.. عيار ناري يصيب رياض الخولي

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 07:01 ص
صدى البلد
أحمد إبراهيم
شهد مسلسل هوجان الحلقة 15 تطورا جديدا فى الأحداث حيث قام كريم محمود عبد العزيز "لطفي الحراق" بسرقة خزينة آثار المعلم بهلول "صلاح عبد الله" والهرب مع أسماء أبو اليزيد "نوجة"، زوجته لتصريف الآثار.

وتعرض رياض الخولي "اللباد" للإصابة بعيار ناري علي خلفية خلاف مع أحد المشترين للآثار التى يتاجر فيها بإحدى الدول العربية إلا أن هوجان محمد إمام استطاع أن ينقذه.

ويشارك محمد إمام فى بطولة المسلسل كل من الفنان كريم محمود عبدالعزيز، وصلاح عبد الله، ورياض الخولى، عايدة رياض و"أوس أوس"، وميرنا نور الدين، وعارفة عبدالرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة "سينرجي".

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