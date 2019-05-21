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فن

مسلسل لمس أكتاف الحلقة 15... انتحار شريف الدسوقي خوفا على أسرته

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 04:03 ص
صدى البلد
أحمد البهي
حملت الحلقة 15من مسلسل لمس أكتاف، والذي يقوم ببطولته ياسر جلال وكل من فتحي عبد الوهاب وحنان مطاوع العديد من الأحداث الدرامية.

حيث بدأت الحلقة بانتحار منجي - شريف الدسوقي - بعد أن هدده حمزى - فتحي عبد الوهاب - بقتل أفراد أسرته بسبب خيانته له.

إما أدهم - ياسر جلال - فقد تجاوز ازمته الصحية، الا انه ظل هاربا داخل فيلا حمزة، الذي وعده بتكليف عدد من المحاميين لإثبات برائته في قضية قتل عدد من الضباط.

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