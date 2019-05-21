كويتي يضرب مصريين في مصلحة حكومية



أفادت صحيفة "الراي" الكويتية، اليوم الثلاثاء، بأن الشرطة الكويتية تحقق مع مواطن كويتي قام بالاعتداء على مجموعة من المصريين في إحدى المصالح الحكومية.



وقالت الصحيفة: "سُجلت قضية اعتداء بالضرب بحق مواطن اعتدى على مصريين في المنطقة التعليمية في محافظة العاصمة".



وقال مصدر أمني لـ"الراي" إن "خلافًا حصل في المنطقة التعليمية بين مواطن ومصريين يعملون في إحدى الإدارات، وتطورت الأمور بينهم، إلى أن قام المواطن بالاعتداء بالضرب على المصريين وإحداث إصابات متفرقة في جسديهما".



وذكر المصدر أن "المصريين المعتدى عليهما أحضرا تقريرين طبيين بالإصابات التي لحقت بهما وتوجها بهما إلى مخفر الخالدية، وسجلا قضية اعتداء بالضرب بحق المتهم".





