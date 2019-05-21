شديد الحرارة .. تعرف على حالة الطقس اليوم الثلاثاء 21 مايو ٢٠١٩

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون هناك ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا.



وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على القاهرة وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس، مما تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.



وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.



ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى على محافظات مصر: (القاهرة 39/21، الإسكندرية 33/19، بورسعيد 28/21، رفح 28/18، كاترين 32/14، شرم الشيخ 38/25، بني سويف 40/21، الأقصر 41/23، الوادي الجديد 40/26، حلايب 31/25، رأس حدربة 31/25).







