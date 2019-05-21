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منوعات

ركبت كاميرات مراقبة واكتشفت الكارثة في منزلها..فيديو

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 04:00 ص
صدى البلد
كريم جمال
نشرت صحيفة ديلي ميرور البريطانية مقطع فيديو صادم، يظهر صدمة اكتشفتها سيدة بريطانية بعد تركيب كامرات مراقبة فى منزلها لمعرفة سر اختفاء النقود المتكرر.

وكانت صدمة سامنتا روبسون باكتشاف أن صديقة عمرها هى من تقوم بسرقة الأموال من محفظة إبنها البالغ من العمر 8 سنوات، على مدار عامين.

كانت الصديقة تانيا سيلارز تستخدم نسخة مفتاح احتياطية للمنزل، وتم إلقاء القبض عليها، وتقديمها للمحاكمة.

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