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أخبار العالم

تحطم طائرة عسكرية أمريكية في ولاية كارولينا الشمالية

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 06:29 ص
صورة الطائرة
صورة الطائرة
أحمد قاسم

أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، تحطم مقاتلة من طراز "إيه في 8 هاير -2" تابعة لقوات مشاة البحرية الأمريكية، بالقرب من مدينة هافلوك في ولاية كارولينا الشمالية.

وقالت القيادة في بيان نقتله شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، "قفز الطيار بالمظلة بآمان، وينقل حاليا إلى مركز كارولينا الطبي الشرقي في مدينة نيو برن لإجراء المزيد من التحاليل، لا توجد حتى الآن تقارير بشأن وقوع إصابات بين المدنيين أو أضرار مادية".

وقال مدير خدمات الطوارئ في مقاطعة كرافن، ستانلي كايت، أن "الحادث قد تم الإبلاغ عنه بعد فترة وجيزة من الساعة 6 مساء يوم الإثنين.

وقال شهود عيان لفوكس نيوز، "إن الطيار خرج وقفز بالمظلات على الأرض قبل أن تصل الطائرة إلى الأرض. وقال كايت إن الحادث أدى إلى نشوب حريق تم إخماده خلال فترة قصيرة من قبل الطوارئ".

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