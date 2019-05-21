ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

توسيع الجزمة.. تعرف على أغرب وظيفة داخل القصر الملكي البريطاني

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 06:45 ص
صدى البلد
كريم جمال
نسمع بين الحين والأخر عن وظيفة الأحلام ذات الراتب المرتفع، أو أخري تضمن العمل فى أجمل وأفضل الأماكن حول العالم، ومثلها الأخطر أيضًا، ولكن هذه المرة ستكون من نصيب أغرب وظيفة.

تشتهر الملكة اليزابيث الثانية ملكة بريطانيا البالغة من العمر 93 عامًا بكثرة عدد الخدم والعاملين بالقصر الذى تقيم به، وتنوع المهام المكلفين بها حسب رؤيتها الشخصية، فمنهم من يشرفون على قصرها، وأخرين للعناية بخيولها، والبعض لفتح أبواب القصر لها، أو مثلًا إدارة حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي.

ولكن هذا العامل يقوم بأغرب الأدوار على الإطلاق، حيث يرتدي أحذية الملكة قبلها، حتى تتسع قليلًا وتصبح مريحة أكثر لها عند لبسها، خاصةً وأنها طاعنة فى السن لا تتحمل آلام حذاء جديد.
توسيع الجزمة.. تعرف على أغرب وظيفة داخل القصر الملكي البريطاني

ترشيحاتنا

تيجانا يكشف أسباب خسارة الزمالك أمام نهضة بركان.. ويؤكد: ننتظر 70 ألفا بملعب برج العرب

مصدر: الممارسة ستزيد بعد تطبيق اسعار الكهرباء الجديدة

أمم إفريقيا.. نجم منتخب غانا يعتزل دوليا قبل إعلان القائمة بأيام.. تفاصيل

تامر عبد الحميد عن حازم إمام: إمبراطور الزمالك

داود: الصيام كفارة لـ4 معاصي وبه يغفر الله لك ذنوب سنة كاملة في رمضان

تركت المستشفى.. آخر التطورات الصحية للفنانة سهير البابلي .. فيديو

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ننشر تفاصيل حادث أحمد ياسر ريان .. صور

امم افريقيا .. خطوات التسجيل على موقع تذكرتي بسهولة لـ حضور جميع المباريات

إطلالات أميرية.. درة تخطف الأنظار على السجادة الحمراء فى مهرجان كان.. صور