توسيع الجزمة.. تعرف على أغرب وظيفة داخل القصر الملكي البريطاني

نسمع بين الحين والأخر عن وظيفة الأحلام ذات الراتب المرتفع، أو أخري تضمن العمل فى أجمل وأفضل الأماكن حول العالم، ومثلها الأخطر أيضًا، ولكن هذه المرة ستكون من نصيب أغرب وظيفة.



تشتهر الملكة اليزابيث الثانية ملكة بريطانيا البالغة من العمر 93 عامًا بكثرة عدد الخدم والعاملين بالقصر الذى تقيم به، وتنوع المهام المكلفين بها حسب رؤيتها الشخصية، فمنهم من يشرفون على قصرها، وأخرين للعناية بخيولها، والبعض لفتح أبواب القصر لها، أو مثلًا إدارة حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي.



ولكن هذا العامل يقوم بأغرب الأدوار على الإطلاق، حيث يرتدي أحذية الملكة قبلها، حتى تتسع قليلًا وتصبح مريحة أكثر لها عند لبسها، خاصةً وأنها طاعنة فى السن لا تتحمل آلام حذاء جديد.