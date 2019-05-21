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محافظات

ننشر الأسماء.. مديرية تموين بورسعيد تعلن عن وصول 516 بطاقة جديدة

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 08:11 ص
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى
صرح ناصر ثابت وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد بأن المديرية استلمت 516 بطاقة تموينية جديدة.


وقال وكيل تموين بورسعيد إ البطاقات تنقسم الى 501 فاقد وتالف و15 بطاقة فصل اجتماعى .

وأوضح أنه تسهيلًا على المواطنين سيتم الإعلان عن كشوف أسماء أصحاب البطاقات المذكورة .

وطالب ثابت المواطنين بسرعة التوجه لإستلام بطاقاتهم من المكاتب التابعين لها.


ننشر الأسماء.. مديرية تموين بورسعيد تعلن عن وصول 516 بطاقة جديدة
ننشر الأسماء.. مديرية تموين بورسعيد تعلن عن وصول 516 بطاقة جديدة
ننشر الأسماء.. مديرية تموين بورسعيد تعلن عن وصول 516 بطاقة جديدة
ننشر الأسماء.. مديرية تموين بورسعيد تعلن عن وصول 516 بطاقة جديدة
ننشر الأسماء.. مديرية تموين بورسعيد تعلن عن وصول 516 بطاقة جديدة
ننشر الأسماء.. مديرية تموين بورسعيد تعلن عن وصول 516 بطاقة جديدة
ننشر الأسماء.. مديرية تموين بورسعيد تعلن عن وصول 516 بطاقة جديدة
ننشر الأسماء.. مديرية تموين بورسعيد تعلن عن وصول 516 بطاقة جديدة
ننشر الأسماء.. مديرية تموين بورسعيد تعلن عن وصول 516 بطاقة جديدة
ننشر الأسماء.. مديرية تموين بورسعيد تعلن عن وصول 516 بطاقة جديدة

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