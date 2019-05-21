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محافظات

ضبط كميات من عسل النحل المغشوش في حملة تموينية ببورسعيد

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 06:48 ص
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى
تمكنت حملة مكبرة مشتركة من تموين بورسعيد ومباحث التموين احباط ترويج كمية كبيرة من العسل النحل والكركديه المغشوش قبل ترويجها في بورفؤاد. 


كانت مديرية التموين بمحافظة بورسعيد تلقت شكوى من وزارة التموين والتجارة بشأن محل عطارة كبير بمدينة بورفؤاد تفيد بوجود سلع منتهية الصلاحية وسلع غير صالحة للإستهلاك الآدمي.

تم تشكيل حملة مكبرة وتقنين الإجراءات وبعد التأكد من صحة الشكوى تمكنت الحملة من ضبط بيع منتجات غذائية (عسل نحل وكركديه) مدلس و مضلل ( بفئتين ) الوزن عبوات عسل زنه 500 جرام مدون عليها 1000 جرام وتضليل تاريخ الصلاحية (إنتاجا وانتهاء) علي كميات من اجوله الكركديه مدون 3 تواريخ صلاحية مختلفة.

تم تحرير محضر 54 لسنة 2019 جنح امن دوله طوارئ بورفؤاد اول ومصادرة المضبوطات وجار العرض علي النيابة العامة. 

ضبط كميات من عسل النحل المغشوش في حملة تموينية ببورسعيد
ضبط كميات من عسل النحل المغشوش في حملة تموينية ببورسعيد
ضبط كميات من عسل النحل المغشوش في حملة تموينية ببورسعيد

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