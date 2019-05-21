أمم إفريقيا.. أساموا جيان يربك حسابات منتخب غانا قبل الكان لهذا السبب

أعلن قائد المنتخب الغاني أساموا جيان اعتزاله اللعب دوليا قبل أسابيع من انطلاق بطولة أمم أفريقيا التي تستضيفها مصر بين 21 يونيو و19 يوليو المقبلين، احتجاجا على عزم الجهاز الفني حرمانه من شارة القيادة.



وأشار جيان البالغ من العمر 33 عاما في بيان، إلى أن خطوته تأتي اعتراضا على عزم المدرب كويسي أبياه حرمانه من شارة القيادة لمنتخب "النجوم السوداء".



ونقلت "فرانس برس" عن جيان قوله: "بعد التشاور مع عائلتي والفريق ، إذا كان قرار المدرب منح شارة القيادة في البطولة للاعب آخر مع تواجدي ضمن التشكيلة، فإنني أرغب في استبعاد نفسي عن البطولة".



وأردف مهاجم قيصري سبور التركي: "أرغب باعتزال اللعب دوليا بشكل دائم"، مرفقا البيان الذي نشره عبر حسابه على "تويتر" بتعليق جاء فيه "شكرا غانا، أنا ممتن إلى الأبد".