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حوادث

ضبط عامل بتهمة سرقة صيدلية ومحل تجاري بالوادي الجديد

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 06:18 ص
صدى البلد
منصور ابوالعلمين

تمكنت مديرية أمن الوادي الجديد، من ضبط عامل بتهمة سرقة محتويات صيدلية ومحل تجاري بمدينة موط بمركز الداخلة.

تلقى مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، اللواء محمد كمال سالم، إخطارا من اللواء عصام محمود مهني، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد بالقبض على عامل إنشاءات سرق منشآت تجارية بمركز الداخلة.

وتبين ورود بلاغ لوحدة مباحث قسم الداخلة، بتعرض صيدلية ومحل تجاري للسرقة بمدينة موط، وشكلت إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن، فرق بحث سرية بقيادة العميد جودت عبد الجبار، رئيس مباحث المديرية، والرائد أحمد فراج، رئيس وحدة مباحث قسم الداخلة، والنقيب كريم الصيرفي، معاون مباحث الوحدة، أسفرت عن تحديد هوية المتهم وضبطه واسترداد المسروقات.

وكشف محضر الواقعة، عن ضبط " م. أ" عامل مباني، مقيم مركز إدفو بمحافظة أسوان بتهمة سرقة منشآت تجارية وبحوزته المسروقات بمدينة موط بعد تردده أكثر من مرة علي موقع الجريمة، وتحديد طريقة دخوله لها عن طريق فتحة التكييف الصحراوي.

وتحرر المحضر رقم 591 مركز شرطة الداخلة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

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