توريد 5700 طن قمح لشون بورسعيد

قال ناصر ثابت ، وكيل وزارة التموين بمحافظة بورسعيد، إن توريد القمح في الشون والصوامع مستمر حتى الانتهاء من موسم الحصاد.



واضاف ثابت تم تسهيل كافة الإجراءات أثناء الاستلام وتذليل العقبات التى تعوق عمليات التوريد، مشيرًا إلي توافر المتابعة اليومية والمراقبة لعمليات استلام القمح، وفحصه من قبل اللجان المختصة بذلك على مستوى المحافظة؛ وذلك بناء على تكليفات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.



وأكد ثابت أن معدلات التوريد من الأقماح المحلية لموسم 2019 بشونة المحافظة مرتفعة حيث بلغ إجمالى توريد وإستلام الأقماح من المزارعين بكمية تقدر ب5700 طن بدرجة نقاوة عالية الجودة فى وجود اللجان الفنية المتخصصة لفرز وإستلام القمح المحلى والتى تعمل من الساعة ال8 ص وحتى ال6 مساءً بما فى ذلك العطلات الرسمية والأجازات.



ولفت وكيل تموين بورسعيد الي أنه من المتوقع توريد كميات تتلائم مع السعات التخزينية المعتمده والجاهزة لتخزين هذه الأقماح والتى تقدر ب 14 ألف طن خلال موسم التوريد والذى بدأ بالفعل من 15/4 وحتى 15/7/2019.



