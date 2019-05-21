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ديني

الأوقاف: نجدد تصريح برهامي للخطابة لالتزامه بالضوابط

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 08:30 ص
صدى البلد
عبد الرحمن محمد
نفى الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف ما تردد حول استعانة الوزارة ببعض شيوخ الجماعة السلفية لسد العجز بالمساجد مؤكدا أنه لم ولن يحدث ذلك على الإطلاق ووزارة الأوقاف لا تستعين بجماعة او جمعيات او أشخاص منتمين لهذه الجمعيات لسد العجز فلدينا وعاظ الأزهر وأئمة المكافأة كل هؤلاء نستعين بهم فعلا لسد العجز وكل ما قيل عن ذلك عار تماما من الصحة .

وأضاف طايع لـ صدى البلد " أن وزارة الأوقاف لها كل الحق في إدارة شؤون المساجد ولا يحق لها من الأساس ان تعقد اتفاقات او تستعين بأي جماعة او جمعية لافتا الى ان الوزارة تصرح فقط للشيخ ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية فقط بإلقاء خطبة الجمعة بالإسكندرية ليس لأنه سلفي او تابع لجماعة ولكن لأنه حاصل على ليسانس شريعة وقانون من جامعة الأزهر وملتزم تماما بشروط الأوقاف في هذا الشأن ولم يحدث منه أي مخالفات ويتم تجديد تصريح الخطابة له مطلع كل شهر .

وكانت وزارة الأوقاف أعلنت في وقت سابق تخصيص نحو 4 آلاف مسجد للاعتكاف ولن يسمح بإقامتها في الزوايا والمصليات وقصره على المسجد الجامع فقط .

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