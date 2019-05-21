رسالة دكتوراة عن التربية الإعلامية في الفضائيات المصرية بجامعة المنيا

حصلت الباحثة شيماء عبد الله أحمد بكري على درجة الدكتوراه بمجال الفلسفة في الإعلام التربوي تخصص إذاعة وتليفزيون، من كلية التربية النوعية بجامعة المنيا، مع توصية بتبادل الرسالة مع الجامعات والمراكز البحثية وطبعها على نفقة الجامعة.



تناولت رسالة الباحثة التي حملت عنوان "واقع تطبيق القائم بالاتصال في القنوات الفضائية المصرية لمعايير التربية الإعلامية المعاصرة في المضامين المقدمة- دراسة تطبيقية" ونوقشت بقسم الإعلام التربوي لكلية التربية النوعية، التعرف على واقع تطبيق القائم بالاتصال في القنوات الفضائية المصرية لمعايير التربية الإعلامية المعاصرة في المضامين المقدمة، وإعداد قائمة بمعايير التربية الإعلامية المعاصرة الواجب توافرها في المضامين التليفزيونية المقدمة.



العينة والمنهج: اعتمدت الدراسة علي منهج المسح بشقيه (الميداني والتحليلي)؛ وذلك بإجراء مسح علي عينة عشوائية من القائمين بالاتصال في القنوات الفضائية المصرية الخاصة؛ قوامها (81) مفردة، وعينة من حلقات برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة MBC) مصر)، وبرنامج "العاشرة مساءً" المذاع على قناة (دريم 2)، وبرنامج "كل يوم" المذاع على قناة (ON-E TV). وتم استخدام أداة الاستبيان واستمارة تحليل المضمون، وقائمة معايير التربية الإعلامية المعاصرة، لجمع البيانات المطلوبة.



وتوصلت الباحثة إلى مجموعة من النتائج أهمها:التوصل إلى قائمة "معايير التربية الإعلامية المعاصرة الواجب توافرها في المضامين التليفزيونية المقدمة" تضم خمسة معايير رئيسية و24معيارًا فرعيًا، كما أن النسبة الأكبر من العينة ليس لديهم معلومات أو معرفة سابقة بالتربية الإعلامية، وجود اتجاه إيجابي قوي من جانب القائمين بالاتصال في القنوات الفضائية المصرية الخاصة نحو التربية الإعلامية.



كما توصلت نتائج الدراسة التحليلية إلى وجود دلالة إحصائية لصالح عدم تطبيق أربعة معايير من واقع خمسة معايير اشتملت عليهم القائمة وهم( المعيار التربوي، المعيار المهني والأخلاقي، معيار تنمية التفكير الناقد، معيار التواصل والتفاعل مع الجمهور). ووجود دلالة إحصائية لصالح تطبيق معيار (الجودة الفنية وجذب الانتباه) بدرجة متوسطة.



ترأس لجنة المناقشة د. محمود حسن إسماعيل أستاذ الإعلام بكلية الدراسات العليا للطفولة-جامعة عين شمس رئيسًا ومناقشًا، ود. محمود عبد العاطي مسلم أستاذ ورئيس قسم الإذاعة والتلفزيون-كلية الإعلام-جامعة الأزهر مناقشًا وعضوًا، وأشرف على الرسالة كلً من د. حنفي حيدر أمين أستاذ الصحافة المساعد ورئيس قسم الإعلام التربوي السابق بكلية التربية النوعية جامعة المنيا،ود. وائل صلاح نجيب أستاذ الإذاعة والتليفزيون المساعد ورئيس قسم الإعلام التربوي بالكلية.