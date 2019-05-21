السعودية: طائرة مسيرة تابعة للحوثيين حاولت استهداف منشأة مدنية في نجران



أعلنت قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، أن طائرة مسيرة تابعة للحوثيين حاولت استهداف منشأة مدنية في نجران.



ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن بيان أصدره التحالف قوله: "المليشيا الحوثية الإرهابية قامت بمحاولة استهداف أحد المرافق الحيوية في مدينة نجران الذي يستخدمه المدنيون من مواطنين ومقيمين بطائرة بدون طيار تحمل متفجرات".



وأضاف: " المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تواصل تنفيذ الأعمال الإرهابية التي تمثل تهديدًا حقيقيًا للأمن الإقليمي والدولي، من خلال استهدافها للأعيان المدنية والمرافق المدنية، وكذلك المدنيين من مواطنين ومقيمين من جميع الجنسيات".



وتابع: "نحذر المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من مواصلة استهدافها للأعيان المدنية والمرافق المدنية وكذلك المدنيين وسيكون هناك وسائل ردع حازمة وستتخذ قيادة القوات المشتركة كافة الإجراءات الرادعة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".