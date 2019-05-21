في ذكرى رحيله.. تعرف على زوجة مدحت السباعي وابنته | نوستالجيا

في مثل هذا اليوم من عام 2014 شيعت وسط حضور كبير ومشاركة واسعة من الفنانين من مسجد مصطفي محمود بالمهندسين جنازة المخرج مدحت السباعي، حيث رحل عن عالمنا عن عمر ناهز 65 عاما إثر تعرضه لوعكة صحية، وكان السباعي قد دخل غرفة العناية المركزة قبل شهرين من رحيله بمستشفي الانجلو بعد تعرضه لجلطة في المخ.



ولد المخرج الراحل في 25 أغسطس عام 1949 لأسرة فنية أدبية، فوالده هو اللواء عبد المنعم السباعي، الذي كتب أشهر وأشجي الأغاني التي تغنى بها كبار المطربين والمطربات مثل أم كلثوم وعبد الوهاب وشادية ونجاة الصغيرة.



اتجه المخرج الراحل إلي عالم الإخراج، فقد أخرج في بداية مشواره الفني العديد من الأفلام والمسلسلات ومنها فيلم قيدت ضد مجهول عام 1981 وفيلم الجريح عام 1985 فيلم حارة الجوهري عام 1987 حيث تركت أفلامه بصمة واضحة في تاريخه كصانع افلام والتي تنوعت ألوانها، فقد أخرج بعد ذلك فيلم امرأة آيلة للسقوط عام 1992 وفيلم ثلاثة علي مائدة الدم كما اخرج مسلسل (نظرية الجوافة ) الذي قام باخراجه وتاليفه قبل رحيله بعام واحد في عام 2013.



تزوج من المنتجة ناهد فريد شوقي ابنة الفنان الراحل فريد شوقي، والفنانة الراحلة هدي سلطان، وانجب منها ابنتين هن الفنانة الشابة ناهد السباعي ونجوي السباعي.