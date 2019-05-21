أمم إفريقيا .. تعرف على الحد الأقصى لعدد تذاكر البطولة لكل مشجع

حددت اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة ما بين 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبلين، 5 تذاكر لكل مشجع كحد أقصى.



ومن المتوقع أن تشهد البطولة إقبالا كثيفا بالنظر إلى أعداد المتقدمين لإصدار بطاقات المشجعين، إذ من المفترض أن تتنافس مصر ضمن المجموعة الأولى، مع الكونغو وأوغندا وزيمبابوي، وفقا لصحيفة "أخبار اليوم" المصرية.



وكانت اللجنة المنظمة للبطولة قد قررت تخفيض أسعار تذاكر حضور مباريات الدرجة الثالثة لمباريات مصر خلال الدور الأول، إلى 150 جنيها بدلا من 200 جنيه، أي بفارق 50 جنيها، وذلك "حرصا منها على تخفيف العبء عن جماهير كرة القدم المصرية، وزيادة تواجدها في المدرجات لتشجيع منتخب بلادها، والاستمتاع بالبطولة التي تقام على أرض مصر".



وأوضحت اللجنة أن ذلك الأمر جاء بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبناء على الدراسات التي أجريت في هذا الشأن، مشيرة إلى أنه "تمت مراعاة عدد من العوامل المحددة لأسعار التذاكر مقارنة بالبطولات السابقة، وعدد السكان ومتوسط دخل الفرد وتكاليف تجهيز الملاعب والقيمة التسويقية للبطولة الحالية".



قالت اللجنة المنظمة للبطولة إنها "كانت تود لو باستطاعتها تخفيض قيمة تذاكر الدرجة الثالثة لأقل من ذلك أو جعلها مجانية، إلا أن عوامل تحديد أسعار التذاكر في البطولات الكبيرة حالت دون ذلك".