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محافظات

هشم رأسه بالفأس.. جزار بالفيوم يقتل والده لمعايرته له على تناول المخدرات

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 06:51 ص
صدى البلد
الفيوم - نبيل أبو السعود
ارتكب شاب جريمة قتل بشعة، قام بقتل والده بضربه بالفأس على رأسه وسط الزراعات انتقاما منه لقيام الأب بالتعدى عليه بالسب ومعايرته بتعاطيه المواد المخدرة.

تلقى اللواء خالـــد شلبي مدير أمن الفيــــــوم، إخطارا من العميد سامح أبو الليل مأمور مركز شرطة أطسا بالحادث.
تبين من التحقيقات عثور أجهزة الأمن على جثة محمد عبدالتواب عبدالمقصود، 55 سنة،  جزار، ومقيم بقرية تطون دائرة مركز شرطة أطسا. 

وقد توصلت التحريات إلى أن مرتكب الواقعة هو نجله عبدالرحمن 23 عاما جزار ومقيم بذات العنوان، بسبب كثرة تعدى والده عليه بالسب ومعايرته له لإدمانه تعاطى الاقراص المخدرة وعقب تقنين الاجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.

تم تحرير محضر وجار العرض على النيابة العامة. 

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