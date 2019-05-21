وزير الأوقاف يوضح كيف يمكن للعبد اغتنام ما تبقى من رمضان

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إن من علامات الساعة تسارع الزمان و سرعة كر الأيام والليالي وسرعة دورانها وتقلبها وفقدان الإحساس بالزمن.



وأضاف جمعة خلال الخاطرة الثامنة عشرة له في رمضان قائلا: إن فؤ ذلك كله معتبر ومتعظ لمن كان له قلب سليم وعقل رشيد ، فإن أردت اغتنام ما هو آت فتأمل حال ما مر كيف مر ، وكيف داهمتك الأيام والليالي ، وكيف دهت غيرك وربما اختطفته .



وتابع: لكي تغتنم النصف الآخر من رمضان ولا تضيعه عليك أن تتذكر كيف أفلت النصف الأول منك إن كان قد أفلت ، وكيف مر عليك إن كان قد أقلت أو لم يفلت ، فليس النصف الثاني من رمضان أكثر عددا من الأول ولا هو منه ببعيد .