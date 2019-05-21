زى الشمس الحلقة 15.. دينا الشربينى تقابل احمد مالك بالكلبشات

شهدت أحداث الحلقة الخامسة عشر من مسلسل زي الشمس، تطورا كبيرا عندما أظهرت تفريغات الكاميرات عدم وجود سيف فى محل عمله حوالي ساعة فجرا وهو الوقت التي ارتكبت به جريمة قتل "فريدة"، لكن التحريات حتى الآن لم تثبت أنه ترك العمل في هذا الوقت.



وقررت "نور" دينا الشربينى مقابلة "سيف" -أحمد مالك- بعد أن ألح في مقابلته لها، إلا أنه رفض الحديث في وجود "حسن" و"مصطفى"، ووافقوا على طلبه وقام الضابط بوضع الكلبشات له.



ويُعرض مسلسل زي الشمس خلال شهر رمضان على قناة MBC مصر يوميًا الساعة 10 مساء و4 فجرًا و5 عصرًا، وعلى MBC مصر 2 الساعة 1 ظهرًا و8 مساءً و12 منتصف الليل، وتدور أحداثه في إطار درامي مثير، حيث تتبع المحامية نور "دينا الشربيني" قاتلا مجهولا بعد قتل شقيقتها فريدة "ريهام عبد الغفور" و تشتبه نور في كل من حولها.



ويشارك دينا الشربيني في بطولة المسلسل النجوم أحمد داوود، أحمد صلاح السعدني، سوسن بدر، جمال سليمان، أحمد مالك، عمر السعيد وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج سامح عبد العزيز.