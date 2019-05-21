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منوعات

شاهد.. تفاصيل صورة تصدرت تويتر في ساعة واحدة فقط

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 05:59 ص
صدى البلد
كريم جمال
تصدرت صورة لثلاثة أشخاص منصة التواصل الإجتماعى الشهيرة تويتر فى ساعة واحدة فقط، والتى أظهرت 3 رجال إيرلنديين فى ميدان التايمز بمدينة نيويورك الأمريكية.

تععود التفاصيل عندما طلب 3 إيرلنديين من فتاة مارة بالطريق تدعي كريستينا بونيلو، التقاط صورة لهم لعدم حملهم لكاميرا أو هاتف.

استجابت كريستينا لطلب الثلاثة رجال، ونشرت الصورة على تويتر وكتبت أسفلها :"طلبوا مني التقاط صورة لهم، لأنه ليس معهم كاميرا.. ولكنهم سيجدون الصورة فى أحد الأيام.
شاهد.. تفاصيل صورة تصدرت تويتر في ساعة واحدة فقط
شاهد.. تفاصيل صورة تصدرت تويتر في ساعة واحدة فقط

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