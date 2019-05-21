شاهد.. تفاصيل صورة تصدرت تويتر في ساعة واحدة فقط

تصدرت صورة لثلاثة أشخاص منصة التواصل الإجتماعى الشهيرة تويتر فى ساعة واحدة فقط، والتى أظهرت 3 رجال إيرلنديين فى ميدان التايمز بمدينة نيويورك الأمريكية.



تععود التفاصيل عندما طلب 3 إيرلنديين من فتاة مارة بالطريق تدعي كريستينا بونيلو، التقاط صورة لهم لعدم حملهم لكاميرا أو هاتف.



استجابت كريستينا لطلب الثلاثة رجال، ونشرت الصورة على تويتر وكتبت أسفلها :"طلبوا مني التقاط صورة لهم، لأنه ليس معهم كاميرا.. ولكنهم سيجدون الصورة فى أحد الأيام.

