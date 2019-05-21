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رياضة

ابتسامة محمد صلاح.. رسالة جديدة لنجم ليفربول من معسكر إسبانيا

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 06:59 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
ريهام بكير
حرص محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري على مشاركة جمهوره بصورة جديدة له مبتسما عقب وصوله إلى مقر معسكر الفريق في احد فنادق إسبانيا استعدادا لمباراة توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ودائما ما يرغب صلاح في ارسال رسائل تفاؤلية عبر صفحاته بمواقع السوشيال ميديا ، وفسر الجميع ابتسامة اللاعب بانه متفائل بفوز فريقه باللقب الغالي.

وكان يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي قد قرر نقل الفريق لمعسكر تدريبي في إسبانيا لمدة أسبوع؛ استعدادًا لمواجهة توتنهام فى نهائى دورى أبطال أوروبا "الشامبيونزليج".

وضمت قائمة ليفربول، كلًا من: "أرنولد، أليسون، بروستر، فابينيو، فيرمينو، غوميز، هندرسون، جونز، كيتا، كيليهير، لالانا، لوفرين، ساديو ماني، ماتيب، منيوليه، ميلنر، مورينو، أوريجي، أوكسليد تشامبرلين، روبرتسون، محمد صلاح، شيردان شاكيري، ستوريدج، فيرجيل فان ديك، فينالدوم، وودبرن".

يذكر أن المباراة ستقام في ملعب أتلتيكو مدريد ونداميترو بوليتانو في الأول من يونيو المقبل.

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