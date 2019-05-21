تصل إلى 39.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات اليوم..فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، تقريرًا خاصا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء، على معظم محافظات الجمهورية، كالتالي:



القاهرة: العظمى 39، الصغرى 21

الإسكندرية: العظمى 33، الصغرى 19

مطروح: العظمى 31، الصغرى 18

دمياط: العظمى 27، الصغرى 20

الإسماعيلية: العظمى 38، الصغرى 19

السويس: العظمى 39، الصغرى 20

العريش: العظمى 29، الصغرى 18

شرم الشيخ: العظمى 38، الصغرى 25

الغردقة: العظمى 37، الصغرى 25

الفيوم: العظمى 40، الصغرى21

بني سويف: العظمى 40، الصغرى 21

