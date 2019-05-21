تصل إلى 39.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات اليوم..فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، تقريرًا خاصا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء، على معظم محافظات الجمهورية، كالتالي:
القاهرة: العظمى 39، الصغرى 21
الإسكندرية: العظمى 33، الصغرى 19
مطروح: العظمى 31، الصغرى 18
دمياط: العظمى 27، الصغرى 20
الإسماعيلية: العظمى 38، الصغرى 19
السويس: العظمى 39، الصغرى 20
العريش: العظمى 29، الصغرى 18
شرم الشيخ: العظمى 38، الصغرى 25
الغردقة: العظمى 37، الصغرى 25
الفيوم: العظمى 40، الصغرى21
بني سويف: العظمى 40، الصغرى 21
القاهرة: العظمى 39، الصغرى 21
الإسكندرية: العظمى 33، الصغرى 19
مطروح: العظمى 31، الصغرى 18
دمياط: العظمى 27، الصغرى 20
الإسماعيلية: العظمى 38، الصغرى 19
السويس: العظمى 39، الصغرى 20
العريش: العظمى 29، الصغرى 18
شرم الشيخ: العظمى 38، الصغرى 25
الغردقة: العظمى 37، الصغرى 25
الفيوم: العظمى 40، الصغرى21
بني سويف: العظمى 40، الصغرى 21