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تصل إلى 39.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات اليوم..فيديو

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 08:28 ص
درجات الحرارة
درجات الحرارة
ندى فتح الله
استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، تقريرًا خاصا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء، على معظم محافظات الجمهورية، كالتالي:

القاهرة: العظمى 39، الصغرى 21
الإسكندرية: العظمى 33، الصغرى 19
مطروح: العظمى 31، الصغرى 18
دمياط: العظمى 27، الصغرى 20
الإسماعيلية: العظمى 38، الصغرى 19
السويس: العظمى 39، الصغرى 20
العريش: العظمى 29، الصغرى 18
شرم الشيخ: العظمى 38، الصغرى 25
الغردقة: العظمى 37، الصغرى 25
الفيوم: العظمى 40، الصغرى21
بني سويف: العظمى 40، الصغرى 21

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