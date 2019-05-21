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منوعات

طعن ابنته وهرب.. تعرف على السبب

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 10:24 ص
صدى البلد
كريم جمال
طعن رجل ابنته البالغة من العمر 15 عامًا أمس الأول، الأحد، في أحد أحياء محافظة جدة السعودية، ولاذ بالهرب.

وبحسب "إرم نيوز": "طعن الأب ابنته 4 طعنات بوساطة سكين، ثم قام بنقلها إلى مستشفى الملك عبد العزيز، قبل أن يلوذ بالفرار لدى مشاهدته رجال الأمن يدخلون المستشفى".

وقام الأطباء في المستشفى بإدخال الفتاة المصابة إلى غرفة العمليات في محاولة لإنقاذ حياتها.

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