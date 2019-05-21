ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

اعتبرته تمردا على التعليم.. معلمة تهدد بمعاقبة المخالفين للزي المدرسي.. فيديو

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 10:10 ص
صدى البلد
كريم ناصر - عدسة : محمد ابو النور
فى ظل قيام طلاب الصف الأول الثانوى اليوم، الثلاثاء، بأداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، بثالث أيام الامتحانات التي يترتب عليها نجاح أو رسوب الطلاب فى ظل تطبيق النظام الجديد.

ورصدت عدسة "صدى البلد" إحدى معلمات مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بالدقى، أثناء حثها الطلاب على عدم حضور الامتحانات بزى مخالف للزى المدرسى، متوعدة لهم أن من سيخالف الزى ستتم معاقبته، مشيرة إلى أن عدم ارتداء الزى المدرسى يعد تمردا ويتنافى مع معانى التعليم والأخلاق.

وتنعقد امتحانات أولى ثانوي بشكل إلكتروني داخل 1700 مدرسة حكومية تم تجهيزها بالبنية التحتية التقنية اللازمة لأداء الامتحان بأمان على التابلت بدون الاعتماد على الشريحة أو الإنترنت، بينما توجد 500 مدرسة ثانوية على مستوى الجمهورية لا تزال تعاني من مشكلات فنية، وبالتالي تقرر أن يتم عقد امتحانات أولى ثانوي فيها بشكل ورقي وليس إلكترونيا هذا العام لحين اكتمال تجهيزها.
اعتبرته تمردا على التعليم.. معلمة تهدد بمعاقبة المخالفين للزي المدرسي.. فيديو
اعتبرته تمردا على التعليم.. معلمة تهدد بمعاقبة المخالفين للزي المدرسي.. فيديو
اعتبرته تمردا على التعليم.. معلمة تهدد بمعاقبة المخالفين للزي المدرسي.. فيديو
اعتبرته تمردا على التعليم.. معلمة تهدد بمعاقبة المخالفين للزي المدرسي.. فيديو
اعتبرته تمردا على التعليم.. معلمة تهدد بمعاقبة المخالفين للزي المدرسي.. فيديو
اعتبرته تمردا على التعليم.. معلمة تهدد بمعاقبة المخالفين للزي المدرسي.. فيديو
اعتبرته تمردا على التعليم.. معلمة تهدد بمعاقبة المخالفين للزي المدرسي.. فيديو
اعتبرته تمردا على التعليم.. معلمة تهدد بمعاقبة المخالفين للزي المدرسي.. فيديو
اعتبرته تمردا على التعليم.. معلمة تهدد بمعاقبة المخالفين للزي المدرسي.. فيديو
اعتبرته تمردا على التعليم.. معلمة تهدد بمعاقبة المخالفين للزي المدرسي.. فيديو
اعتبرته تمردا على التعليم.. معلمة تهدد بمعاقبة المخالفين للزي المدرسي.. فيديو
اعتبرته تمردا على التعليم.. معلمة تهدد بمعاقبة المخالفين للزي المدرسي.. فيديو

ترشيحاتنا

الإفتاء تحذر من تلاوة القرآن الكريم بوسائل المواصلات في هذه الحالة

أعراض إذا استمرت أسبوعين فأنت معرض للفصام.. أسباب صادمة للإصابة.. وتعرف على سبل التشخيص وطرق العلاج وحيل لتفادي الانتكاسة

علي جمعة يوضح الفرق بين صلاة التهجد وقيام الليل

أمريكا تخفف الحظر المفروض على هواوي مؤقتا

موجودة في دولة عربية.. شاهد أكبر قاعة عرض ديناصورات بالعالم

امتحانات أولى ثانوي.. تداول صور أسئلة الفرنساوي والألماني عبر فيس بوك

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من محاسب لـ فتى الشاشة الأول.. عاش هنا يوثق رحلة عماد حمدى وكواليس زواجه من شادية وأسرار طلاقه من نادية الجندى وعلاقتها بإفلاسه ومرضه بالعمى

ننشر تفاصيل حادث أحمد ياسر ريان .. صور

امم افريقيا .. خطوات التسجيل على موقع تذكرتي بسهولة لـ حضور جميع المباريات