اعتبرته تمردا على التعليم.. معلمة تهدد بمعاقبة المخالفين للزي المدرسي.. فيديو

فى ظل قيام طلاب الصف الأول الثانوى اليوم، الثلاثاء، بأداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، بثالث أيام الامتحانات التي يترتب عليها نجاح أو رسوب الطلاب فى ظل تطبيق النظام الجديد.



ورصدت عدسة "صدى البلد" إحدى معلمات مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بالدقى، أثناء حثها الطلاب على عدم حضور الامتحانات بزى مخالف للزى المدرسى، متوعدة لهم أن من سيخالف الزى ستتم معاقبته، مشيرة إلى أن عدم ارتداء الزى المدرسى يعد تمردا ويتنافى مع معانى التعليم والأخلاق.



وتنعقد امتحانات أولى ثانوي بشكل إلكتروني داخل 1700 مدرسة حكومية تم تجهيزها بالبنية التحتية التقنية اللازمة لأداء الامتحان بأمان على التابلت بدون الاعتماد على الشريحة أو الإنترنت، بينما توجد 500 مدرسة ثانوية على مستوى الجمهورية لا تزال تعاني من مشكلات فنية، وبالتالي تقرر أن يتم عقد امتحانات أولى ثانوي فيها بشكل ورقي وليس إلكترونيا هذا العام لحين اكتمال تجهيزها.

