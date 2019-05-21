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فن

مسلسل زي الشمس الحلقة 15 .. دينا الشربيني تكتشف بقاء شقيقتها على قيد الحياة

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 10:05 ص
صدى البلد
نورا نبيل
واجهت نور "دينا الشربيني" خلال أحداث الحلقة الخامسة عشر من مسلسل زي الشمس، قاتل شقيقتها سيف "أحمد مالك"، والذي أنكر قتلها، واعترف أنه لا يقدر على إيذاء فريدة "ريهام عبد الغفور" وأكد أنها مازالت على قيد الحياة ولم تمت، في الوقت الذي تعجبت فيه نور من تصريحه وعجزت عن الرد.

وخلال الحلقة اعترفت نور لـكارما ابنة فريدة، بعلاقتها السابقة بوالدها عمر "أحمد صلاح السعدني"، وذلك بعد رؤيتها لهما وهو يحاول تقبيلها، كما ظهرت سيدة غريبة أخذت فلوس منه، ويبدو أن بينهما علاقة غريبة لم تتضح بعد؟

ويُعرض مسلسل زي الشمس خلال شهر رمضان على قناة MBC مصر يوميًا الساعة 10 مساء و4 فجرًا و5 عصرًا، وعلى MBC مصر 2 الساعة 1 ظهرًا و8 مساءً و12 منتصف الليل، وتدور أحداثه في إطار درامي مثير، حيث تتبع المحامية نور "دينا الشربيني" قاتل مجهول بعد قتل شقيقتها فريدة "ريهام عبد الغفور" وبينما تشتبه نور في كل من حولها، ويشارك دينا الشربيني في بطولة المسلسل النجوم أحمد داوود، أحمد صلاح السعدني، سوسن بدر، جمال سليمان، أحمد مالك، عمر السعيد وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج سامح عبد العزيز.

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