لمنع تطور المرض.. دراسة: مرضى السكر معرضون للإصابة بتليف الكبد

أظهرت دراسة جديدة، أن الأشخاص المصابين بداء السكر من النمط الثاني معرضون بدرجة أكبر للإصابة بتليف الكبد القاتل وسرطان الكبد.





وأشارت الدراسة، التي شملت 18 مليون شخص من جميع أنحاء أوروبا - إلى أن الأشخاص المصابين بداء السكر من النمط الثاني معرضون بشكل خاص لخطر هذا المرض الصامت ويجب مراقبته عن كثب لمنع تطور المرض الذي يهدد الحياة.





وقال نافيد ستار أحد الباحثين "إن الأطباء الذين يعالجون مرضى السكر لديهم الكثير لفحصه - العين والكلى ومخاطر القلب - لكن يجب علينا عدم تجاهل الكبد، وهو ما يتطلب مساعدة مرضانا المصابين بالسكري على إنقاص الوزن".