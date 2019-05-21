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فن

خليك متفائل.. العرض القادم على المسرح القومي بعد رمضان

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 10:30 ص
صدى البلد
شيرى نبيل
تجرى على خشبة المسرح القومي بالعتبة، بروفات العرض المسرحي الجديد "خليك متفائل" لكانديد فولتير، من إنتاج فرقة المسرح القومي التابعة للبيت الفني للمسرح، ومن المنتظر افتتاحه بعد شهر رمضان وعيد الفطر المبارك.

العرض مأخوذ عن رواية لفولتير، وتدور أحداثها في القرن الثامن عشر، وتم تقديمها عدة مرات على مستوى العالم على شكل أوبريت ، وتدور أحداث الرواية حول شخص حارب كل المشاكل والأمراض الموجودة فى مجتمعه للوصول إلى هدفه من خلال صفة التفاؤل.

عرض "خليك متفائل" بطولة سامح حسين، سامى مغاورى، سهر الصايغ، أشرف عبدالغفور، مجموعة من شباب المسرح القومي، موسيقى هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أغاني طارق علي، عن رواية للكاتب كانديد فولتير، إخراج إسلام إمام.

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