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توك شو

بالنسبة لها كل شيء.. بلقيس فتحي: أثق في رأى زوجي كثيرا.. فيديو

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 10:29 ص
بلقيس فتحي ، مطربة
بلقيس فتحي ، مطربة
مي محمد
قالت المطربة اليمنية بلقيس فتحي ، إن رقص الفنانة الخليجية على المسرح نوع ما غير مقبول، لافتة إلى أنها شخصية عنيدة و كثيرا ما كانت تعاني منها والدتها.

وأشارت " فتحي" خلال لقائها ببرنامج " تفاعلكم المذاع عبر فضائية " العربية " ، اليوم الأربعاء، إلى انها تري أنها مشهورة إلى حد ما خارج الخليج ، ولكنها تطمح بأن تكون مشهورة أكثر من خلال أعمالها الفنية الفترة القادمة .

وأوضحت أنها تثق في رأى زوجها سلطان كثيرا فهو بالنسبة لها كل شئ ، مؤكدة أن أعمالها الفنية دائما ما تتضمن رسالة .

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