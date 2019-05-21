بالنسبة لها كل شيء.. بلقيس فتحي: أثق في رأى زوجي كثيرا.. فيديو

قالت المطربة اليمنية بلقيس فتحي ، إن رقص الفنانة الخليجية على المسرح نوع ما غير مقبول، لافتة إلى أنها شخصية عنيدة و كثيرا ما كانت تعاني منها والدتها.



وأشارت " فتحي" خلال لقائها ببرنامج " تفاعلكم المذاع عبر فضائية " العربية " ، اليوم الأربعاء، إلى انها تري أنها مشهورة إلى حد ما خارج الخليج ، ولكنها تطمح بأن تكون مشهورة أكثر من خلال أعمالها الفنية الفترة القادمة .



وأوضحت أنها تثق في رأى زوجها سلطان كثيرا فهو بالنسبة لها كل شئ ، مؤكدة أن أعمالها الفنية دائما ما تتضمن رسالة .



