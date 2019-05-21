يسبب السرطان وأمراض القلب.. أضرار صادمة تصيبك بعد تناول السكر

يعد الاستهلاك الزائد للسكر أحد الأسباب الرئيسية للسمنة والعديد من الأمراض المزمنة، ويقدم موقع "healthline" المهتم بأخبار الصحة والجمال 11 سببًا يمكن أن تدفعك للتوقف عن تناول السكر أو بدء تقليله تدريجيا فى طعامك.



1. زيادة الوزن.. احذري الإفراط فى تناول المشروبات الغازية والعصائر فهى ممتلئة بالكثير من السكريات التى تسبب زيادة الوزن.



2. خطر الإصابة بأمراض القلب.. الإفراط الوجبات الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من السكر يمكن أن تؤدي إلى السمنة والالتهاب وارتفاع مستويات الدهون الثلاثية وسكر الدم ومستويات ضغط الدم وجميعها عوامل تزيد خطر الإصابة بأمراض القلب.



3. حب الشباب.. مثل الحلويات المصنعة، ترفع نسبة السكر في الدم بسرعة أكبر مما يؤدي إلى زيادة إفراز الأندروجين وإنتاج الزيوت والالتهابات، وكل ذلك يلعب دورًا في تطور حب الشباب.



4. يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري.. الاستهلاك المفرط للسكر يزيد بالتأكيد خطر الإصابة بمرض السكري بالطبع لأن الاستهلاك العالي للسكر لفترة طويلة يدفع مقاومة الأنسولين ، وهو هرمون ينتجه البنكرياس الذي ينظم مستويات السكر في الدم.



تؤدي مقاومة الأنسولين إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم وتزيد بشدة من خطر الإصابة بمرض السكري.



5. قد يزيد من خطر الإصابة بالسرطان.. النظام الغذائي الغني بالأطعمة والمشروبات السكرية يمكن أن يؤدي إلى السمنة، مما يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالسرطان لأن الأنظمة الغذائية الغنية بالسكر تزيد من الالتهابات في الجسم وقد تسبب مقاومة للأنسولين، وكلاهما يزيد من خطر الإصابة بالسرطان.