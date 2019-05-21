ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

إصابة أمين شرطة سقط من أحد القطارات بالبحيرة

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 10:31 ص
اسعاف
اسعاف
جمالات الدمنهورى
أصيب أمين شرطة مقيم بقرية صفط الحرية بمركز إيتاى البارود بجرح قطعى في الركبة اليسرى وسحجات وكدمات بالوجه إثر سقوطه خلال نزوله من أحد القطارات عند مزلقان القرية، وتم نقل المصاب للمستشفى التعليمى بدمنهور لاتخاذ العلاج اللازم.

تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة إيتاى البارود يفيد بإصابة أمين شرطة وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين وصول عبد المقصود رزق عبد المقصود خير الله مقيم  بقرية الفلافله بصفط الحرية بدائرة المركز ويعمل امين شرطة بمطار برج العرب بالإسكندرية للمستشفى العام بإيتاى البارود مصاب بجرح قطعى بالركبة اليسرى وسحجات وكدمات بالوجه.

وتم تحويل المصاب للمستشفى التعليمى بدمنهور وجار تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ترشيحاتنا

حوادث الانتحار.. طالب يتناول الحبة السامة بـ البحيرة.. وشاب يلقى بنفسه أمام المترو.. وطبيب بشري يلقي نفسه من الطابق الثاني في الإسكندرية

شاهد.. تفاصيل صورة تصدرت تويتر في ساعة واحدة فقط

نصائح مهمة للحفاظ على طلاء السيارة وعدد مرات غسلها سنويا

بانخفاض قرشين.. أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم 21 - 5 - 2019

الحرب بين إيران وأمريكا أمر حتمي.. فورين أفيرز تكشف السبب

تعرف على أجر ثواب قراءة القرآن بالعين والسماع واللسان.. فيديو

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من محاسب لـ فتى الشاشة الأول.. عاش هنا يوثق رحلة عماد حمدى وكواليس زواجه من شادية وأسرار طلاقه من نادية الجندى وعلاقتها بإفلاسه ومرضه بالعمى

ننشر تفاصيل حادث أحمد ياسر ريان .. صور

امم افريقيا .. خطوات التسجيل على موقع تذكرتي بسهولة لـ حضور جميع المباريات