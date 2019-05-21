إصابة أمين شرطة سقط من أحد القطارات بالبحيرة

أصيب أمين شرطة مقيم بقرية صفط الحرية بمركز إيتاى البارود بجرح قطعى في الركبة اليسرى وسحجات وكدمات بالوجه إثر سقوطه خلال نزوله من أحد القطارات عند مزلقان القرية، وتم نقل المصاب للمستشفى التعليمى بدمنهور لاتخاذ العلاج اللازم.



تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة إيتاى البارود يفيد بإصابة أمين شرطة وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين وصول عبد المقصود رزق عبد المقصود خير الله مقيم بقرية الفلافله بصفط الحرية بدائرة المركز ويعمل امين شرطة بمطار برج العرب بالإسكندرية للمستشفى العام بإيتاى البارود مصاب بجرح قطعى بالركبة اليسرى وسحجات وكدمات بالوجه.



وتم تحويل المصاب للمستشفى التعليمى بدمنهور وجار تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

