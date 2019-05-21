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محافظات

محافظ البحر الأحمر يتابع أعمال تطوير المناطق القديمة بالملاحة

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 10:19 ص
تطوير المناطق القديمة
تطوير المناطق القديمة بالملاحة
إبراهيم جادالله
تابع اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، أعمال التطوير الحضري الذي يتم بالمناطق القديمة بالملاحة 1و 2 من تركيب الانترلوك وأعمدة الإنارة وشبكات المياه والصرف الصحي.

وأكد عبد الله خلال جولته التفقدية، أن تطوير منطقة الملاحة يتم علي عدة مراحل، وتشمل عملية التطوير تركيب انترلوك وبلدورات وأعمدة الإنارة، بالإضافة إلي كافة أعمال البنية التحتية من شبكة مياه الشرب والصرف الصحي وخطوط الكهرباء في ثمانية شوارع.

يذكر أنه تم تكليف شركات 6 أكتوبر ووادي النيل والخدمة الوطنية، بتطوير المنطقة بكل ما تحتاجه حتى تصبح منطقة تليق بمدينة الغردقة السياحية وذلك تحت إشراف المكتب الاستشارى للمحافظة أرك بلان.
محافظ البحر الأحمر يتابع أعمال تطوير المناطق القديمة بالملاحة
محافظ البحر الأحمر يتابع أعمال تطوير المناطق القديمة بالملاحة
محافظ البحر الأحمر يتابع أعمال تطوير المناطق القديمة بالملاحة

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