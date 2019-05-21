أجهزة هواوي مهددة بعدم التحديث بعد 19 أغسطس.. أمريكا تمنح الشركة الصينية مهلة أخيرة

سيطرت حالة من اللغط والإرباك الشديد على واحدة من أنجح شركات الاتصالات على مستوى العالم، بعد صدمتها بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحظر منتجاتها داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وإيقاف دعم هواتفها من قبل جوجل المالكة لنظام "أندرويد" الشهير.



وتستمر هواتف شركة هواوي الصينية فى الحصول على الدعم من شركة جوجل من تنزيل للتطبيقات وتحديثاتها على مدار الثلاثة أشهر القادمة، بعد تلقي إخطار عاجل من وزارة التجارة الأمريكية بحظر منتجات الشركة الصينية، الأمر الذى يعني أن آخر ميعاد سيكون 19 أغسطس المقبل.



وسيسمح الترخيص لشركة Huawei بتوفير الخدمة والدعم لأجهزتها الحالية التي كانت متاحة للجمهور قبل 16 مايو الجاري، وللحفاظ على معدات شبكاتها الحالية، وتلقي الإخطارات عن الثغرات الأمنية.



كانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة طوارئ، أعلنت عن حظر معاملات التكنولوجيا لشركة هواوي الصينية داخل الأراضى الأمريكية، مما يهدد الأمن القومي، ومن ثم إدراج Huawei في القائمة السوداء، وحظر التعامل بين أى شركة أمريكية وشركة الاتصالات الصينية العملاقة لدون إذن من الحكومة الأمريكية.



وقال وزير التجارة الأمريكي ويلبر روس في بيان إن الرخصة العامة المؤقتة تتيح لمشغلي خدمة الاتصالات فى الوقت الحالى باتخاذ احتياطات أخرى على المدري الطويل، بخصوص الأمريكيين الذين يعتمدون حاليًا على معدات Huawei في حياتهم اليومية، وأضاف أن إدارة ترامب كانت تستعد لهذا القرار منذ عام تقريبًا.



من ناحية أخرى، قالت Huawei العالمية إنها ستواصل تقديم تحديثات للأجهزة الحالية، وستوفر نظاما آمنا ومستقرا، من أجل توفير أفضل تجربة استخدام لجميع عشاقها حول العالم.



كانت "جوجل" أعلنت لاحقًا عن توقف خدمات نظام "أندرويد" المملوك لها تجاه أجهزة، بينما اكتفت بترك خيار تنزيل التطبيقات من المصادر المفتوحة، ولكن ليس عبر متجرها الشهير كالمعتاد.



وغرد الحساب الرسمي لنظام أندرويد على "تويتر" بأن التدعم مستمر للأجهزة القديمة والصادرة قبل تاريخ القرار الجديد، إلا أن الأجهزة القادمة لن تتمتع بدعم جوجل، من خلال تنزيل التطبيقات وتحديثها.



يذكر أن شركة جوجل الأمريكية أوقفت أعمالها مع شركة الهواتف المحمول الصينية Huawei، ويتطلب ذلك نقل منتجات الأجهزة والبرامج إلى بديل، هذا الأمر سيضع مستخدمي "هواوي" في صدمة.



وستفقد Huawei على الفور إمكانية الوصول إلى التحديثات لنظام التشغيل Android ، بينما ستفقد النسخة القادمة من هواتفها الذكية خارج الصين الوصول إلى التطبيقات والخدمات الشائعة بما في ذلك متجر Google Play وتطبيق Gmail.



وستستمر Huawei في الوصول إلى إصدار نظام التشغيل Android المتاح من خلال ترخيص مفتوح المصدر مجاني، ولكن ستتوقف Google عن توفير الدعم الفني والتعاون لخدمات Android وGoogle لهواوي.



ويأتي ذلك بعد أن أضافت إدارة ترامب رسميًا الشركة المصنعة للهواتف المحمولة إلى القائمة التجارية السوداء يوم الخميس بعد إعلانها عن حالة طوارئ اقتصادية من شأنها حظر تكنولوجيا وخدمات الخصوم الأجانب، لتعتبر هذه ضربة قاسية لشركة التكنولوجيا الصينية.