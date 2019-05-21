إغلاق الميركاتو الصيفي مبكرا.. الأهلي يفرض السرية على صفقتين جديدتين

كشفت مصادر خاصة بالنادي الأهلي عن نجاح إدارة الأهلى فى إنهاء صفقتين جديدتين لتقترب من إغلاق الميركاتو الصيفى مبكرًا.





وأوضحت المصادر أنه لم يتبق أمام الإدارة لها سوى تسويق مجموعة اللاعبين الذين يرغب الجهاز الفنى فى منحهم الفرصة للمشاركة أساسيين بإعارتهم، وعلى رأسهم إسلام محارب وأحمد الشيخ وأحمد حمودى وأحمد علاء وعمرو جمال بجانب أكرم توفيق المعار للجونة، الذى يرى الجهاز الفني أنه ليس هناك حاجة لإعادته الموسم الحالي.

وتفرض إدارة التعاقدات مع محمود الخطيب، رئيس النادى، سرية تامة على الصفقات الجديدة التى تم الانتهاء منها.





وقالت المصادر إن هناك أيضا مهمة أخرى لإدارة التعاقدات وهى تسويق أحد اللاعبين المحترفين، خاصة جونيور أجايى الذى باتت هناك قناعة كاملة برحيله ولو على سبيل الإعارة بسبب تراجع مستواه بصورة واضحة واستمرار إنصاته لأحد الأشخاص الكارهين للنادي بشدة ويرغب في إبعاده عن المنافسة.